Justin Bieber chăm sóc vợ ở tiệc mừng album mới

Hailey Baldwin trông thời thượng với áo crop-top kết hợp chân váy ngắn màu nâu, khoe khéo đôi chân dài. Đi cạnh cô, giọng ca As long as you love me diện đồ đơn giản với áo khoác jeans và quần tây ống rộng. Ảnh: Backgrid.