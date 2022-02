JustaTee tham gia dự án quyên góp quỹ hỗ trợ trẻ em

Nam nghệ sĩ chia sẻ sự đồng cảm và yêu thương dành cho trẻ em mất cha mẹ do dịch Covid-19 trong MV “Em không lẻ loi”.

Ca khúc được JustaTee sáng tác khi đồng hành cùng dự án “Music for your smile”. Đây là dự án cộng đồng với mục đích quyên góp toàn bộ số tiền nhận được cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mất cha mẹ do dịch Covid-19.

“Đây là một trong những dự án hiếm hoi tôi đồng ý tham gia ngay sau khi nhận được lời mời, dù cuối năm bận bịu. Toàn bộ bài hát là mạch cảm xúc và tình cảm thật tôi giữ trong lòng suốt thời gian qua. Tôi muốn bài hát được giữ lại thậm chí 10 hay 20 năm sau đó, để các em lưu giữ nụ cười và sự tích cực của riêng mình”, nam ca sĩ - rapper chia sẻ.

JustaTee tham gia dự án “Music for your smile” với ca khúc và MV “Em không lẻ loi”.

Theo thống kê trong năm 2021, hơn 1.517 trẻ em đã mất cha mẹ, người thân vì đại dịch. Ngoài ra, hơn 72.000 trẻ em không thể tiếp tục học tập hoặc gặp nhiều khó khăn để tham dự lớp học trực tuyến. Hàng nghìn, hàng triệu người khác cũng rơi vào cảnh nghèo khó vì ảnh hưởng của dịch bệnh.

Với sự đồng hành của JustaTee, dự án “Music for your smile” kêu gọi trực tiếp và gây quỹ trên website thông qua MV “Em không lẻ loi”. Dự án được khởi động từ 22/1 - ngay sau khi website và MV ra mắt. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được tiếp nhận qua Saigon Children's Charity CIO - tổ chức từ thiện hỗ trợ giáo dục cho trẻ em nghèo, khuyết tật và cơ nhỡ. Đây là tổ chức thiện nguyện từng thực hiện nhiều dự án xây trường học, cấp học bổng và đào tạo nghề.

Dự án “Music for your smile” do Công ty Cổ Phần Acecook Việt Nam, Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam và các đơn vị Nhật Bản kết hợp thực hiện. Thông qua chiến dịch lần này, các doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn chung tay xoa dịu nỗi đau và gửi lời cảm ơn đến người dân Việt Nam đã đồng hành suốt thời gian qua. Đây cũng là cam kết đóng góp và hỗ trợ cho xã hội của các doanh nghiệp nước này.