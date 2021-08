‘Jungle Cruise’ - khi The Rock quá an toàn

Bộ phim của The Rock và Emily Blunt đậm chất giải trí dù nội dung còn nhẹ nhàng so với chủ đề thám hiểm rừng xanh.

Thể loại: phiêu lưu, hành động hài

Đạo diễn: Jaume Collet-Serra

Diễn viên: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramírez

Điểm số: 6,5/10

*Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim



Jungle Cruise lấy cảm hứng từ một công viên chủ đề cùng tên của Disney. Trước đây, hãng từng rất thành công với một loạt phim kiểu này là Pirates of the Caribbean (Cướp biển vùng Caribe). Trên thực tế, dự án Jungle Cruise được phát triển từ năm 2004, ngay sau thành công của Cướp biển.

Nhưng quá trình sản xuất bị ngưng lại, đến năm 2018 phim mới bấm máy. Vai chính được trao cho ngôi sao danh tiếng The Rock (tên thật Dwayner Johnson) và Emily Blunt, mỹ nhân từng hợp tác với Disney trong Mary Poppins Returns (2018).

Lily Houghton (Blunt) là nữ tiến sĩ sống ở đầu thế kỷ 20, mê phiêu lưu, nhiều hoài bão và muốn vượt qua định kiến giới trong cộng đồng khoa học. Cô cùng em trai mình, MacGregor (Jack Whitehall) đánh cắp một cổ vật hình mũi tên, được cho là có thể giúp tìm đường đến một cây thần ở Nam Mỹ. Lily muốn tìm đến đó để lấy cánh hoa có thể chữa mọi bệnh tật trong truyền thuyết.

Ở Brazil, hai chị em thuê thuyền trưởng Frank Wolff (The Rock) để dẫn đường chuyến thám hiểm. Nhiều khó khăn bủa vây họ, từ chốn rừng thiêng nước độc đến sự bám đuổi từ đội quân của hoàng thân Đức Joachim (Jesse Plemons), kẻ muốn chiếm cây thần vì mục đích quân sự. Ngoài ra, vùng đất này còn gắn liền với truyền thuyết đáng sợ về binh đoàn của tướng Tây Ban Nha Don Aguirre, những kẻ chinh phục mãi mãi bị nguyền rủa bởi lòng tham của mình.

Nội dung giải trí nhẹ nhàng

The Rock và Emily Blunt trong chuyến thám hiểm rừng già.

Nếu thân thuộc với loạt phim Cướp biển vùng Caribbean, khán giả sẽ thấy nhiều nét tương đồng ở Jungle Cruise. Không khí phim hài hước, câu chuyện phiêu lưu xoay quanh những cổ vật và ma thuật. Phân đoạn các binh lính Tây Ban Nha bị nguyền thậm chí gợi nhớ đến một cảnh nổi tiếng trong Cướp biển Caribe.

Jaume Collet-Serra (đạo diễn nổi tiếng với các phim kinh dị Orphan, The Shallows) biết cách tạo ra chất kịch tính trong tình huống. Hai phân đoạn được dàn dựng khá hấp dẫn là khi đoàn của Frank đấu với nhóm của Joachim ở bến tàu, và cảnh cao trào với sự xoay chuyển tình thế nhiều lần giữa các nhân vật.

Disney hướng tác phẩm đến khán giả đại chúng, do đó không có các cảnh chiến đấu khốc liệt hoặc chửi thề, vốn khá quen trong dòng phim phiêu lưu. Hình ảnh được giữ ở mức “sạch”, ngay cả trong những phân đoạn có nội dung u ám như cuộc chiến của Don Aguirre và dân bản địa. Có thể nói, Jungle Cruise là chuyến thám hiểm nhẹ nhàng cho khán giả nhiều lứa tuổi.

Song, nếu ưa chuộng dòng phim thám hiểm chân thật, thô nháp, khán giả dễ không hài lòng với tác phẩm. Lấy bối cảnh rừng Amazon, phim triển khai các yếu tố hiểm nguy của thiên nhiên theo hướng khá “an toàn”. Số cảnh kỹ xảo nhiều cũng làm giảm sự chân thật của hình ảnh.

Diễn xuất ăn ý của đôi diễn viên chính

Sức hút từ đôi diễn viên chính giúp nâng tầm câu chuyện không nhiều điểm nổi bật.

Hai nhân vật chính trong phim gợi nhớ đến bộ đôi trong The Mummy (1999). Chàng trai tháo vát, giỏi hành động lẫn mánh mung, còn cô nàng thông minh, cứng cỏi và mê phiêu lưu. The Rock vẫn chứng tỏ anh là ngôi sao hàng đầu có thể diễn tốt cả hài và hành động. Dù vậy, phong cách của tài tử đang bị lặp lại khá nhiều trong vài năm qua, đến mức người xem có thể đoán trước anh sẽ nhập vai thế nào.

Trong khi đó, Emily Blunt xứng đáng với những lời khen khi mang đến sự đáng tin ở cả hai khía cạnh thông minh và mê phiêu lưu của nhân vật. Minh tinh đang ngày càng khẳng định vị thế là một trong các nữ diễn viên biến hóa nhất ở Hollywood. Màn tung hứng ăn ý của The Rock và Blunt giúp phim dễ chịu dù thời lượng hơi dài (127 phút). Ở nửa đầu, nhân vật của họ giống như “oan gia” với những câu cà khịa, chỉ trích nhau. Sau cú twist, quan hệ của họ trở nên có chiều sâu và gắn kết hơn.

Jack Whitehall mang đến nhiều tiếng cười trong phim.

Jack Whitehall là sự bổ sung thú vị, hóa thân người em trai dễ thương, nhát gan nhưng sẵn sàng đồng hành cùng chị mình. Trong khi đó, tài năng của Jesse Plemons và Édgar Ramírez hơi bị phí phạm với các nhân vật một màu và còn phải chia lửa cho nhau trong vai trò phản diện.

Sự thiếu vắng của Jungle Cruise, so với Pirates of the Caribbean, có lẽ là một nhân vật tung tẩy hết cỡ như Jack Sparrow. Bộ phim năm 2001 có thể thành công đến vậy là vì Johnny Depp được thoải mái phô diễn trong vai gã thuyền trưởng lập dị, giỏi qua mặt người khác. Dự án mới không có vai nào gây ấn tượng mạnh như vậy. Các nhân vật dù không phải quá tệ, nhưng được xây dựng quá khuôn mẫu nên thiếu điểm nhấn.