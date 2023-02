Jung Kook và dàn em út toàn năng nhà HYBE

Jung Kook (BTS): Nhắc đến “Em út vàng” không thể không nhắc đến Jung Kook của BTS. Nam thần tượng sinh năm 1997 không chỉ được công chúng trong nước và quốc tế công nhận về tài năng vượt trội. Trong cuộc phỏng vấn ở show sống còn The Howling, Son Seung Deuk - biên đạo múa kiêm giám đốc sáng tạo cấp cao của Big Hit - đã hết lời ca ngợi tài năng và niềm đam mê của Jung Kook.

Không chỉ có tài năng đồng đều, Huening Kai còn được biết đến với khả năng sáng tác và sản xuất âm nhạc. Em út TXT đã được ghi danh trên website của Hiệp hội bản quyền âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA) với ca khúc Roller Coaster - bản b-side thuộc album The Dream Chapter: Magic của nhóm. Đáng chú ý, thời điểm đó, Huening Kai chỉ mới 17 tuổi và debut với TXT được vỏn vẹn 9 tháng.

Mới đây, em út NewJeans còn hiện diện trong danh sách 8 nữ hoàng sắc đẹp của Kpop năm 2022 do tạp chí Cosmopolitan Hàn Quốc công bố . Nhờ miệt mài hoạt động nghệ thuật từ nhỏ, ở tuổi 15, Hyein đã nắm trong tay khối tài sản đáng nể. Truyền thông Hàn Quốc ước tính em út nhà HYBE hiện sở hữu khoảng 1,5 triệu USD - nhiều nhất trong số các thành viên NewJeans.

6 cuốn sách hay về Kpop:

Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.