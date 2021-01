Jung Kook khiến sản phẩm khó bán nhất cũng cháy hàng tại Hàn Quốc

Jung Kook là ngôi sao được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm 2020. Anh được nhiều nhãn hàng nổi tiếng săn đón với vai trò gương mặt thương hiệu.

Bên cạnh việc phá vỡ kỷ lục trên các bảng xếp hạng quốc tế, từng thành viên trong BTS vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ với loạt thành tích cá nhân của họ, theo SCMP.

Jung Kook, thành viên nhỏ tuổi nhất của BTS hay được gọi là "em út vàng" là gương mặt hoàng kim được nhiều nhãn hàng nổi tiếng săn đón.

Theo thống kê, Jung Kook là ngôi sao Kpop được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm 2020. Bất cứ mặt hàng nào có sự xuất hiện của nam ca sĩ với vai trò quảng cáo đều trở thành từ khoá nổi bật. Người hâm mộ sẵn sàng chi số tiền không nhỏ để sở hữu những món đồ này dù trước đây, họ chưa từng nghĩ đến việc mua chúng.

Vigor Marche IGT Sangiovese - Merlot của Umani Ronchi

Năm 2019, khi tham gia giao lưu trực tuyến, Jung Kook đã cố gắng không để lộ tên Vigor Marche - nhãn hiệu rượu vang đến từ vùng Marche (Italy).

Tuy nhiên, ít lâu sau đó, người hâm mộ đã tìm ra mặt hàng này và mua trực tuyến với tốc độ chóng mặt.

Jung Kook dùng tay che tên thương hiệu nhưng người hâm mộ vẫn nhận ra.

Nước giặt

Army (tên gọi người hâm mộ của BTS) không thể quên sự kiện nổi tiếng liên quan đến thương hiệu nước giặt ở Hàn Quốc. Cụ thể, năm 2019, sau khi Jung Kook chia sẻ loại nước giặt yêu thích của anh, sản phẩm nước giặt trở nên khan hiếm chưa từng có ở xứ kim chi. Cũng từ sự kiện này, Jung Kook được khán giả gọi vui là "nàng tiên giặt giũ" của BTS.

Thời điểm đó, Jung Kook chia sẻ anh không thể mua được loại nước giặt này vì đã cháy hàng. Ít lâu sau, thương hiệu này tạo ra phiên bản Tiny Tan cho nước xả. Trên thân chai Tiny Tan có in hình chibi của BTS.

Áo khoác Prada 2.280 USD

Ấn bản hồi tháng 8 của Vogue Nhật Bản có sự xuất hiện của Jung Kook ở trang bìa. Ngay sau đó, áo khoác Nylon Gabardine của Prada do Jung Kook mặc trên tạp chí Vogue đã trở thành sản phẩm bán chạy nhất thời điểm đó của Prada.

Chỉ trong ít ngày, chiếc áo trị giá hơn 2.000 USD đã bán hết trực tuyến ở 25 quốc gia.

Áo khoác Nylon Gabardine của Prada do Jung Kook mặc trên tạp chí Vogue đã trở thành sản phẩm bán chạy nhất thời điểm đó.

Sách I Decided to Live as Me

Năm 2018, Jung Kook giới thiệu cuốn sách self-help của Kim Soo Hyun mang tên I Decided to Live as Me trong mùa ba của Bon Voyage. Cuốn sách xuất bản năm 2016 và trở thành một trong những cuốn hot nhất thời điểm đó. Sản phẩm này vượt qua 600.000 bản ở Hàn Quốc và trở thành sách bán chạy nhất ở Nhật Bản.

Trong bài phỏng vấn ở năm 2020, Kim Soo Hyun đã gửi lời cảm ơn tới Jung Kook. Tác giả I Decided to Live as Me ghi nhận rằng nam ca sĩ là người có công lớn trong việc đưa cuốn sách đến gần hơn với bạn đọc. Kim Soo Hyun cho biết tổng doanh số bán sách ở Hàn Quốc hiện là hơn một triệu cuốn, với 240.000 cuốn được bán ở Nhật Bản vào năm 2020.

Bàn chải đánh răng

Không bất ngờ khi bàn chải đánh răng có sự can thiệp của Jung Kook cũng bán chạy một cách khó hiểu. Năm 2019, Jung Kook giới thiệu bàn chải đánh răng màu vàng Wangta (tên mẫu là Dr Baek Toothbrush 688) trong Bangtan Bomb.

Cuối ngày hôm đó, bàn chải Wangta được bán hết trên nhiều trang bán lẻ trực tuyến lớn ở Hàn Quốc như Coupang và trên nhiều nhà bán lẻ quốc tế như Amazon.