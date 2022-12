Jung Hae In và dàn sao đổ bộ màn ảnh nhỏ dịp cuối năm

Alchemy Of Souls 2: Light and Shadow (Lee Jae Wook, Go Yoon Jung): Theo nhà sản xuất, phần 2 Alchemy Of Souls gồm 10 tập với dàn diễn viên gần như không thay đổi từ phần 1, duy nhất vai nữ chính Naksu sẽ do Go Yoon Jung đảm nhận, thay thế cho Jung So Min.