Julia Fox và dàn mẫu gây bất ngờ tại Tuần lễ thời trang

Ottessa Moshfegh cũng khiến giới yêu văn học bất ngờ khi xuất hiện trên đường băng của Maryam Nassir Zadeh. Nữ nhà văn đã ký hợp đồng với công ty người mẫu Midland Agency vào tháng 10 năm ngoái. Lần xuất hiện tại Tuần lễ thời trang New York này cũng đánh dấu màn ra mắt của tác giả cuốn tiểu thuyết My Year of Rest and Relaxation. Bộ trang phục nữ nhà văn chọn phản ánh đúng tinh thần của nhà mốt gốc Iran - đơn giản, tinh tế nhưng vẫn kiêu sa.