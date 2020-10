Juergen Klopp qua lăng kính của người viết tiểu sử

"Klopp: My Liverpool Romance" khắc họa chân dung nhà cầm quân Juergen Klopp - người viết lại lịch sử của "Quỷ đỏ vùng Merseyside".

Khi Juergen Klopp trở thành người dẫn dắt cho câu lạc bộ Liverpool, người hâm mộ thế giới chứng kiến sự trỗi dậy và giành lại vị thế của huyền thoại The Kop. Những trái tim hướng về Liverpool lại được một lần nữa thổn thức bởi hàng loạt chiến thắng vang dội và đầy khí thế.

Như hàng triệu người hâm mộ khác, nhà văn Anthony Quinn không thôi thổn thức trong giây phút Liverpool cầm trên tay chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh sau 30 năm. Klopp: My Liverpool Romance (tạm dịch: Klopp: Liverpool mộng mơ của tôi) ra đời như nói thay tiếng lòng của hàng triệu người hâm mộ. Cuốn sách sẽ được xuất bản vào ngày 5/11.

Nhà phê bình Anthony Quinn. Ảnh: Mark Vessey.

"Thư tình" gửi thủ lĩnh The Kop

Năm năm trước, trong cuộc họp báo đầu tiên với tư cách là huấn luyện viên của câu lạc bộ Liverpool, Juergen Klopp hỏi: "Ai trong khán phòng này cho rằng tôi có thể làm nên điều kỳ diệu không?". Đến thời điểm này, chúng ta đã có câu trả lời.

Klopp: My Liverpool Romance sẽ được phát hành vào ngày 5/11 tới. Ảnh: Amazon.

Nửa thập niên dẫn dắt đội bóng nước Anh, huấn luyện viên người Đức đã giành được nhiều danh hiệu, phá kỷ lục và trở thành người viết lại lịch sử cho Liverpool.

Giờ đây, câu lạc bộ này mang trong mình hơi thở và sức sống mới, khôi phục vị trí đầu bảng Ngoại hạng Anh sau những cay đắng trong quá khứ.

Klopp: My Liverpool Romance được Anthony Quinn viết trong niềm vui và sự hứng khởi, đầy tin tưởng vào trang sử mới mà Juergen Klopp mở ra cho "Bầy quỷ đỏ".

Cuốn tiểu sử này là một bản tình ca, khắc họa chân dung người thủ lĩnh tài ba, hài hước, đam mê cuồng nhiệt và đầy sáng suốt trong cách cầm quân. Cuốn sách chứng tỏ sự hiểu biết, tìm tòi kỹ lưỡng từ nhà văn, và hơn cả, là tình cảm của một người hâm mộ.

Tờ Guardian gọi Klopp: My Liverpool Romance là bức thư tình mà Anthony Quinn gửi tới vị tướng người Đức. Quinn thuật lại trong sách rằng ông hét lên với vợ đầy sung sướng "Klopp là người hùng của anh" khi vừa xem đoạn băng về vị thủ lĩnh.

"Có phải không thích hợp lắm cho người đàn ông 56 tuổi như tôi khi vẫn hâm mộ, mê mẩn một anh hùng không nhỉ?", Quinn viết.

Theo Guardian, vợ của Quinn từng nổi đóa lên vì nhà văn hâm mộ The Kop đến cuồng nhiệt. Ông thậm chí còn thể hiện tình cảm tôn thờ, yêu mến Juergen Klopp đến mức vợ phải ghen tị.

Đằng sau thành công của người "thổi hồn" vào Liverpool

"Mười năm trước, tôi chưa từng nghe về ông ấy. Nhiều người chắc cũng vậy. Nhưng bây giờ, năm 2020, Klopp có lẽ là huấn luyện viên nổi tiếng và đáng ngưỡng mộ nhất thế giới. Điều gì đã xảy ra?", Anthony Quinn viết trong phần mở đầu của Klopp: My Liverpool Romance.

Klopp từng là cái tên xa lạ với Liverpool. Không giống đại kình địch Pep Guardiola, ông chưa bao giờ đạt đến đỉnh cao khi còn là cầu thủ. Nhưng Klopp vẫn kiên trì. Khi còn ở đội bóng Mainz, ông miệt mài với 325 lần ra sân và ghi được 52 bàn thắng.

Klopp: My Liverpool Romance thuật lại toàn bộ khoảng thời gian trước khi huấn luyện viên người Đức đến với The Kop. Ông từng thất bại, chuyển hết câu lạc bộ này tới đội tuyển khác để tìm một bến đỗ thích hợp.

Giây phút đến với Liverpool, vị huấn luyện viên nhận thấy trong mắt những cư dân của thành phố chứa đựng khao khát chiến thắng vô bờ. Nhưng thực tế khiến Klopp hiểu rằng mọi thứ là không thể nếu cứ tiếp tục đi theo lối mòn cũ.

Trở thành nhà cầm quân của Liverpool, Klopp có những biện pháp thay đổi táo bạo và quyết liệt. Ông tạo được động lực thi đấu và áp dụng chiến thuật khéo léo, cải thiện lối chơi của các cầu thủ. Vị thuyền trưởng cũng rất kỷ luật, rèn cho cầu thủ tính tự giác, tinh thần trách nhiệm và niềm tin.

Ông từng nói về mối quan hệ với các cầu thủ: "Tôi sẽ là bạn của họ nhưng không phải bạn thân. Nếu một cầu thủ tràn đầy động lực, sự tập trung, sẵn sàng và đam mê, tôi sẽ luôn chào đón, không gây khó khăn".

Juergen Klopp và học trò trong giây phút vô địch cúp C1 châu Âu 2019. Ảnh: Pinterest.

Phong cách chiến thuật gegenpressing đặc trưng đã giúp Liverpool cải thiện thành tích đáng kinh ngạc. Nhưng thành công không đến nhanh như vậy. Ba mùa chung kết đấu Cup, Liverpool đều có một kết cục Á quân. Cùng đó là hai lần về nhì trong cuộc đua Premier League với Pep Guardiola - Man City. Nhiều người đặt dấu hỏi cho Klopp. Tinh thần thép của ông phải chăng chưa đủ mạnh?

Người hâm mộ Liverpool đã quen với sự thất vọng. Mùa giải 2013-2014, Steven Gerard trượt chân trước Chelsea và trận hòa Crystal Palace ở vòng áp chót khiến không ít người chẳng còn tin vào đội bóng áo đỏ.

Nhưng từ khi Klopp về cầm quân, người hâm mộ như Anthony Quinn nhận thấy hai điều thay đổi rõ rệt ở đội bóng thân yêu. Đó là cầu thủ Liverpool chạy nhiều hơn - điều mà mọi đời huấn luyện viên cộng lại đều chưa làm được. Và đặc biệt, sân Anfield cuồng nhiệt, như vỡ tung mỗi lần chứng kiến Klopp sôi nổi bên đường pitch.

Klopp: My Liverpool Romance không phải một phóng sự thể thao hay tiểu sử về người nổi tiếng. Tác phẩm là cuốn sách đầy thú vị, ẩn chứa vài lát cắt chưa từng kể về đời thủ lĩnh người Đức.

Quinn dày công sưu tập những tấm ảnh cũ từ thuở Klopp còn nhỏ, gia nhập đội bóng đầu tiên cho đến các trang nhật ký hay các tiết lộ về sở thích người tướng lĩnh.

Và như ca khúc truyền thống - You’ll Never Walk Alone - Klopp: My Liverpool Romance là lời khẳng định cho sự song hành của những cổ động viên cuồng nhiệt nhất với đôi bạn cùng tiến Klopp, The Kop.