Joy (Red Velvet) phải tạm ngừng hoạt động

Ngày 26/4, SM Entertainment - công ty quản lý của nhóm nhạc nữ Red Velvet - thông báo thành viên Joy sẽ tạm dừng mọi lịch trình trong một khoảng thời gian.

"Joy gần đây đến bệnh viện do tình trạng sức khỏe không tốt. Qua quá trình tư vấn và kiểm tra, các nhân viên y tế cho rằng cô ấy cần được điều trị ổn định", SM Entertainment thông báo.

Theo đó, Joy tạm thời không tham gia hoạt động biểu diễn cũng như quảng bá để nghỉ ngơi hồi phục. Nữ thần tượng sẽ vắng mặt tại các buổi biểu diễn sắp tới của nhóm (trong khuôn khổ tour diễn R to V) tại Nhật Bản, Philippines, Thái Lan và Indonesia trong tháng 5. Bốn thành viên còn lại của Red Velvet vẫn sẽ tiếp tục tour diễn tại các địa điểm trên.

Công ty cũng đưa ra lời xin lỗi vì khiến người hâm mộ lo lắng. Quyết định được đưa ra sau khi thảo luận kỹ lưỡng vì sức khỏe của Joy. Đơn vị chủ quản cho biết sẽ cố gắng để Joy có thể gặp lại người hâm mộ với hình ảnh khỏe mạnh nhất.

Joy được mệnh danh là một trong những nữ thần tượng gợi cảm nhất Kpop. Cô ra mắt vào năm 2014 với nhóm nhạc Red Velvet. Nhờ theo đuổi phong cách sexy, nữ idol nhà SM nhận được nhiều sự chú ý ở mảng thời trang, trở thành gương mặt đại diện được nhiều nhãn hàng săn đón. Ngoài ca hát, cô còn tham gia đóng phim và làm host của show truyền hình về sắc đẹp.

6 cuốn sách hay về Kpop:

Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.