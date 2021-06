Joy (Red Velvet) mất ngủ vì album solo

Chia sẻ với truyền thông chiều 31/5, Joy (Red Velvet) cho biết cô lo lắng đến mức không thể ngủ nổi trong những ngày album "Hello" lên kệ.

Ngày 31/5, Joy (Red Velvet) chính thức ra mắt album solo đầu tay với tên gọi Hello. Trả lời Osen, nữ ca sĩ 25 tuổi cho biết cô lo lắng đến mất ngủ vì sản phẩm âm nhạc riêng.

“Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không lo lắng vì từng hát nhạc phim trước đây rồi. Nhưng tôi không thể ngủ được những ngày trước khi ra mắt sản phẩm. Tôi cảm thấy có trách nhiệm với những người tham gia thực hiện album này, cũng như học hỏi được nhiều điều", Joy trả lời Osen.

Joy tiết lộ cô lo lắng đến mất ngủ vì album solo. Ảnh: SM Entertainment.

Người đẹp sinh năm 1996 cũng gửi lời cảm ơn các ca sĩ thế hệ trước đã cho phép cô remake ca khúc của họ, đặc biệt là bài hát chủ đề Hello. Thành viên của Red Velvet tiết lộ nhiều người trong độ tuổi của cô không biết tới những bài hát hay từng được phát hành từ thập niên 2000.

Theo Joy, nếu remake một ca khúc, các ca sĩ thường chọn bài hát cũ. Chủ tịch SM Entertainment Lee Soo Man muốn cô hát các nhạc phẩm mà mọi gia đình ở Hàn Quốc đều từng nghe qua ít nhất một lần, kể cả thanh niên. Vì vậy, cô quyết định chọn những bài hát được phát hành trong thập niên 2000 - mốc thời gian không quá xa với khán giả trẻ.

Hello – ca khúc chủ đề của album chứa đựng những ca từ đầy hy vọng để quên đi ngày tháng khó khăn trong quá khứ và chào đón tương lai đẹp hơn. Với phần phụ trợ của tiếng kèn đồng nhẹ nhàng, cộng hưởng giọng hát tuyệt vời của Joy sẽ mang lại một cảm giác mới lạ so với phiên bản gốc.

Album Hello bao gồm 6 bài hát, các nhạc sĩ và nhà sản xuất danh tiếng như Kenzie, Hwang Seong Jae (ButterFly), Hwang Hyeon (MonoTree), minGtion, Park Moon Chi, Lundi Blues tham gia sản xuất album. "Hello mang thông điệp chữa lành cho khán giả, hãy gặp gỡ nhiều người, tiếp thêm năng lượng và tự vượt qua nỗi đau", Joy nói với YTN Star.

Album solo của nữ ca sĩ gồm các ca khúc từng được phát hành vào thập niên 2000. Ảnh: SM Entertainment.

Joy sinh năm 1996, tên thật là Park Soo Young và thành viên của nhóm nhạc Red Velvet. Trước đó, cô đã tham gia một số bộ phim như The Liar and His Lover (Kẻ nói dối và người tình), The Great Seducer (Trò chơi tình yêu)… Ngoài ra, cô nổi tiếng khi vào vai vợ chồng hờ với Yook Sung Jae (BTOB) trong chương trình We Got Married.