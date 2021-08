Joy (Red Velvet) hẹn hò Crush

Theo Sports Chosun, hai ca sĩ bắt đầu nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong đĩa đơn "Mayday".

Sáng 23/8, Sports Chosun đưa tin Joy (Red Velvet) và Crush đang hẹn hò. Chia sẻ với TenAsia và Newsen, công ty chủ quản của cả hai đều xác nhận thông tin.

Theo Sports Chosun, vào tháng 5/2020, sau khi hợp tác trong đĩa đơn Mayday, Joy và Crush bắt đầu nảy sinh tình cảm. Từ bạn bè thân thiết, cặp đôi dần phát triển thành mối quan hệ tình cảm lãng mạn. Cả hai có chung sở thích nuôi thú cưng và thường cùng nhau dắt thú cưng đi dạo.

Joy (Red Velvet) và Crush hẹn hò. Ảnh: Naver.

Crush sinh năm 1992. Năm 2012, nam ca sĩ lần đầu ra mắt khán giả Hàn Quốc với bài hát Red Dress. Hiện Crush là một trong những ca sĩ solo có sự nghiệp thành công ở Hàn Quốc. Một số ca khúc tiêu biểu của anh có thể kể đến Hug Me, Sofa, Oasis, Sleepless Night... Nam ca sĩ bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự từ tháng 12/2020.

Joy sinh năm 1996. Vào năm 2014, nữ ca sĩ ra mắt dưới tư cách thành viên nhóm nhạc Red Velvet. Với loạt hit Ice Cream Cake, Dumb Dumb, Peek-a-boo, Red Flavor...

Red Velvet vươn lên thành một trong những nhóm nhạc Kpop nổi tiếng nhất thời điểm hiện tại. Nữ ca sĩ cũng tích cực hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất. Năm 2017, Joy được giao vai chính đầu tiên trong phim The Liar and His Lover.