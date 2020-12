Joshua Wong bị tuyên án 13,5 tháng tù

Joshua Wong bị tòa án tại Hong Kong tuyên 13,5 tháng tù vì vai trò trong cuộc biểu tình phản đối chính quyền hồi năm 2019.

Trước đó, Joshua Wong đã nhận tội các hành vi tổ chức và kêu gọi biểu tình bất hợp pháp gần trụ sở cảnh sát vào năm 2019. Tuy nhiên, Wong nói không kỳ vọng một phiên tòa công bằng.

Hai nhà hoạt động từng cùng nhóm với Wong - Agnes Chow và Ivan Lam - cũng nhận tội. Trong phiên tòa ngày 2/12, Chow bị tuyên án 10 tháng tù và Lam chịu 7 tháng tù.

Joshua Wong và Agnes Chow khi bị cảnh sát bắt hôm 30/8/2019. Ảnh: Reuters.

Hàng loạt cuộc biểu tình đã làm rung chuyển Hong Kong nửa cuối năm 2019. Wong không phải lãnh đạo các cuộc biểu tình, nhưng đã đóng vai trò quan trọng trong việc kêu gọi những lệnh trừng phạt quốc tế dành cho chính quyền Hong Kong.

Fernando Cheung, một nghị sĩ ủng hộ dân chủ tại Hong Kong, nói rằng Wong "có tâm trạng tốt" trong thời gian bị giam tại nhà tù Lai Chi Kok.

Wong phải trải qua 3 ngày bị biệt giam trong một căn phòng rộng 6,5 m2 ở một bệnh viện, sau khi giới chức cho rằng Wong mang theo "vật thẻ bất thường" trong người.

Các cuộc biểu tình tại Hong Kong tạm lắng xuống do các biện pháp cách ly xã hội để chống dịch Covid-19 và luật an ninh quốc gia do Trung Quốc áp đặt với Hong Kong.

Joshua Wong lên xe trước khi tới tòa Hong Kong hôm 2/12. Ảnh: SCMP.



Bắc Kinh tuyên bố đây là biện pháp cần thiết để lập lại trật tự cho thành phố này sau năm 2019 bất ổn, trong khi cộng đồng quốc tế cho rằng nó vi phạm quyền tự trị mà Trung Quốc hứa dành cho Hong Kong khi thành phố được trao trả về từ Anh vào năm 1997.

Joshua Wong từng thụ án tù giam vì tham gia vào phong trào biểu tình ở Hong Kong năm 2014.