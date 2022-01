Josh Duhamel đính hôn với Hoa hậu Mỹ

Josh Duhamel - nam diễn viên nổi tiếng với phim "Transformers" - đính hôn với người đẹp Audra Diane Mari sau 3 năm hẹn hò.

Yahoo News cho biết Josh Duhamel thông báo tin vui ngày 10/1. Trên Instagram, anh đăng ảnh đứng ngoài biển cùng hôn thê, tay cầm bức thư ngỏ lời cầu hôn gửi đến Audra Diane Mari và được cô nói đồng ý.

"Thành công rồi. Em ấy đã nhìn thấy lời tỏ tình của tôi trong một cái chai dạt vào bờ biển và nói có", anh chú thích. Trong giấy, Duhamel đã viết: "Audra Diane Mari, em sẽ cưới anh chứ?".

Josh Duhamel thông báo đính hôn với Hoa hậu Audra Diane Mari. Ảnh: @Josh Duhamel.

Bài đăng của Duhamel thu hút gần 270.000 lượt thích, nhiều bình luận chúc mừng đôi uyên ương. Mari đã đăng lại tấm ảnh này và thổ lộ: "Trái tim em hạnh phúc lắm. Em yêu anh, Josh".

Theo People, Duhamel và Mari hẹn hò từ năm 2019. Yêu nhau kín tiếng, không thường xuyên khoe ảnh mặn nồng trên mạng xã hội, nên khi Duhamel và Mari thông báo đính hôn, nhiều người rất bất ngờ.

Trước khi yêu hoa hậu, nam diễn viên cao 1,93 m chung sống với ca sĩ Fergie trong 13 năm. Họ hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 11/2019. Duhamel và vợ cũ có với nhau một con trai 8 tuổi.

Josh Duhamel sinh năm 1972, là diễn viên và cựu người mẫu thời trang nước Mỹ. Anh có nhiều vai diễn hay, nổi bật là vai đại úy William Lennox trong loạt phim Transformers. Tài năng của Duhamel còn được biết đến qua tác phẩm Life As We Know It, đóng cùng Katherine Heigl.

Audra Diane Mari kém chồng sắp cưới 22 tuổi. Theo Yahoo News, cô nổi tiếng trong giới sắc đẹp với các thành tích á hậu 1 Hoa hậu Tuổi teen Mỹ 2011, á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Mỹ 2014, Hoa hậu Thế giới Mỹ 2016 và đại diện cho Mỹ dự thi Miss World. Tại đấu trường quốc tế, cô lọt top 11 cùng danh hiệu Hoa hậu châu Mỹ.