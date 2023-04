Jonathan Majors kiếm 20 triệu USD nhờ 'Avengers 5'

Jonathan Majors nhận thù lao lên tới 20 triệu USD để đóng siêu ác nhân Kang trong bom tấn "Avengers: The Kang Dynasty".

Jonathan Majors kiếm 20 triệu USD cho "Avengers 5". Ảnh: Marvel Studios.

New York Post đưa tin ngôi sao sinh năm 1989 đã ký hợp đồng để góp mặt trong 2 bom tấn Avengers: The Kang Dynasty và Avengers: Secret Wars. Theo đó, Jonathan Majors nhận khoản thù lao khoảng 20 triệu USD cho vai siêu ác nhân Kang trong loạt phim Avengers.

Tuy nhiên, tương lai của Jonathan Majors trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel chưa thể chắc chắn sau cáo buộc hành hung bạn gái hồi tháng 3 vừa qua. Cả Disney và Marvel Studios đều từ chối lên tiếng về vụ việc.

Nguồn tin thân cận tiết lộ với New York Post lý do Disney chưa dừng hợp tác với Jonathan Majors dù anh vướng bê bối và bị nhiều nhãn hàng quay lưng thời gian qua là sợ anh kiện ngược hãng phim. Lựa chọn Majors cho vai Kang the Conqueror là khoản đầu tư lớn nhất Disney từng thực hiện.

Khoản thù lao 20 triệu USD của Jonathan Majors trong Avengers 5 sẽ bốc hơi nếu tài tử bị kết án. Ảnh: Marvel Studios.

Theo Deadline, vụ việc đã khiến Jonathan Majors liên tiếp bị hủy hợp đồng. Nam diễn viên để mất vai trong tác phẩm The Man in My Basement cùng bộ phim tiểu sử về cố nhạc sĩ Otis Redding. Chưa kể, Majors còn phải dừng chiến dịch quảng bá cho đội bóng chày Texas Rangers.

Trước đó, công ty chủ quản Entertainment 360 đã chấm dứt hợp đồng với nam diễn viên. Đơn vị quản lý truyền thông The Lede Company cũng quay lưng với Majors.

Dự kiến Jonathan Majors phải hầu tòa vào ngày 8/5, đối mặt với các tội danh được đệ trình bởi văn phòng Biện lý Quận Manhattan. Trong trường hợp bị kết án, sao phim Creed III phải trả một cái giá không hề rẻ.

Sao phim Creed III bị bắt vào ngày 25/3 vì vướng cáo buộc hành hung một người phụ nữ 30 tuổi. Cơ quan chức năng cho hay nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng xuất hiện vết thương nhẹ ở đầu và cổ.