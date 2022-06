Jon Snow của series ‘Game of Thrones’ được làm phim riêng

Một dự án phim hậu truyện xoay quanh nhân vật Jon Snow của “Game of Thrones” đang được hãng HBO phát triển. Kit Harington sẽ trở lại với vai nam chính.

The Hollywood Reporter đưa tin một series hậu truyện của Game of Thrones, xoay quanh nhân vật Jon Snow (Kit Harington) đã được HBO bật đèn xanh. Dự án đang trong khâu phát triển sơ khai và là series hậu truyện đầu tiên phát triển từ thương hiệu truyền hình đình đám Game of Thrones. TV series Game of Thrones đã khép lại vào năm 2019 với 8 mùa phim.

Trong mùa thứ 8 của Game of Thrones, Jon Snow do Kit Harington thủ vai đã phát hiện ra danh tính thật của mình là Aegon Targaryen, một trong những người thừa kế tiềm năng của Iron Throne. Ở tập cuối, Jon Snow đã bị lưu đày khỏi Westeros và chu du tới North of the Wall cùng các Wilding, sẵn sàng bỏ cuộc đời cũ lại phía sau.

Sau Game of Thrones, Kit Harington đã góp mặt trong phim siêu anh hùng Etenals thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Ảnh: Getty Images.

Kit Harington đã gắn bó với loạt Game of Thrones trong 8 năm. Anh hai lần nhận đề cử Emmy cho màn hóa thân thành Jon Snow. Với quyết định bật đèn xanh cho dự án ngoại truyện về Jon Snow, hành trình của tài tử người Anh với vũ trụ Game of Thrones sẽ tiếp tục được nối dài.

Một series hậu truyện xoay quanh nhân vật Jon Snow cho thấy HBO đang tìm kiếm hướng tiếp cận mới đến vũ trụ giả tưởng do nhà văn George R.R. Martin xây dựng. Họ sản xuất bộ phim chỉ tập trung vào một nhân vật được yêu thích. Đây là hướng đi mà nền tảng trực tuyến Disney + theo đuổi và đã chứng minh sự thành công với WandaVision hay Obi-Wan Kenobi.

Nội dung phim mới xoay quanh Jon Snow có thể hé lộ thêm về số phận các nhân vật còn sống sót trong hồi kết Game of Thrones trên màn ảnh. Khán giả có thể trông đợi vào sự trở lại của Arya Stark (Maisie Williams), Sansa Stark (Sophie Turner) hay Brienne xứ Tarth (Gwendoline Christie).

Tính cả phần ngoại truyện vừa được công bố, hiện HBO đã đầu tư sản xuất tới tám dự án xoay quanh vũ trụ Game of Thrones. Trong đó, phần tiền truyện House of Dragon đã hoàn thiện và sẵn sàng phát sóng từ 21/8. Phim xoay quanh cuộc nội chiến nổ ra bên trong gia tộc Targaryen vào 200 năm trước các sự kiện xảy ra trong chính truyện.