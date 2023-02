JOMO - niềm vui đến từ việc bỏ lỡ

JOMO không phải cắt đứt kết nối giữa người với người, chỉ đơn giản là cách giúp mọi người tìm ra những niềm vui thực sự bên ngoài màn hình máy tính, điện thoại.

JOMO /ˈdʒəʊməʊ/ (danh từ): Niềm vui bỏ lỡ

Định nghĩa:

JOMO là viết tắt của joy of missing out, nghĩa là niềm vui bỏ lỡ. Trái ngược với FOMO (nỗi sợ bỏ lỡ), JOMO là thuật ngữ mô tả niềm vui khi dành thời gian rảnh rỗi để làm những điều bản thân mong muốn là không phải lo lắng những điều thú vị hơn đang xảy ra ở một nơi khác.

JOMO được Anil Dash - blogger kiêm Giám đốc điều hành của một công ty công nghệ - đặt ra vào năm 2012. Cụ thể, trong một bài đăng, Dash nói ông gần như không còn FOMO từ khi làm cha. Anil Dash hiếm khi ra khỏi nhà, không online cả tháng trời và không còn đăng bài trên mạng. Đối với ông, đây là một điều tuyệt vời.

"Tôi đã không nhận ra rằng tôi không những không sợ hãi mà còn thực sự ở trong trạng thái vui sướng", Dash chia sẻ.

Mùa hè 2012, JOMO nổi lên như một hiện tượng nhưng sau đó lắng dần. Đến khi dịch Covid-19 bùng phát, JOMO lại được chú ý như một lối sống lành mạnh, giúp mọi người thoát khỏi những năng lượng tiêu cực trên mạng xã hội.

JOMO không phải cắt đứt kết nối giữa người với người, chỉ đơn giản là cách giúp mọi người tìm ra những niềm vui thực sự bên ngoài màn hình máy tính, điện thoại. Nhà tâm lý trị liệu Billy Roberts cũng nhận định JOMO là một dấu hiệu cho thấy sức khỏe tâm thần được cải thiện.

"Một khi chúng ta có thể 'dọn sạch' tâm trí bằng cách để nỗi sợ bỏ lỡ qua đi, chúng ta có thể chú tâm hơn đến sự tồn tại của bản thân trong những thời điểm cụ thể. Từ đó, chúng ta có thể tìm thấy niềm vui trong cuộc sống hiện tại", bà Roberts nói.

Ứng dụng của JOMO trong tiếng Anh:

- Cherishing time to yourself and embracing JOMO will leave you feeling refreshed.

Dịch: Trân trọng thời gian cho bản thân và tận hưởng niềm vui bỏ lỡ sẽ giúp bạn cảm thấy sảng khoái.

- You can’t feel the good vibes of JOMO until you stop obsessing over everyone else’s Facebook postings.

Dịch: Bạn sẽ không cảm nhận được cảm giác tốt đẹp của niềm vui bỏ lỡ cho đến khi bạn ngừng ám ảnh về các bài đăng trên Facebook của người khác.