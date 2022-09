Johnny Trí Nguyễn: 'MMA Việt Nam có thể vươn ra thế giới’

Không chỉ học hỏi và mở rộng tư duy, Johnny Trí Nguyễn nhấn mạnh rằng cần sự hậu thuẫn nhiều hơn để “bộ máy MMA Việt Nam” chạy nhanh hơn những những quốc gia đã khởi động trước đó.

Không chỉ học hỏi và mở rộng tư duy, Johnny Trí Nguyễn nhấn mạnh rằng cần sự hậu thuẫn nhiều hơn để “bộ máy MMA Việt Nam” chạy nhanh hơn những những quốc gia đã khởi động trước đó.

Host: Khánh Linh

Khách mời: HLV võ thuật, diễn viên Johnny Trí Nguyễn

Ở bất kỳ sự kiện MMA nào tại Việt Nam, khán giả đều đón nhận rất nồng nhiệt. Hôm 18/9, người xem tại nhà thi đấu Rạch Miễu (quận Phú Nhuận, TP.HCM) thật sự vỡ òa cảm xúc khi chứng kiến nhiều cuộc tranh tài hấp dẫn của thể loại võ thuật tổng hợp này.

Năm 2019, Chủ tịch Chatri Sityodtong của ONE Championship - sân chơi võ thuật lớn nhất châu Á - từng chia sẻ với Zing: “Tôi biết Việt Nam là nơi có rất nhiều tài năng về võ thuật, không chỉ về võ thuật tổng hợp mà còn ở rất nhiều môn võ khác như kickboxing…”.

Với góc nhìn của người trong nghề, ông Chatri đã đúng. Thế nhưng, nhìn rộng ra châu lục, các võ sĩ MMA của Việt Nam vẫn còn rất "non trẻ", không thể so với những quốc gia lân cận. Vậy lý do nào khiến MMA tại Việt Nam vẫn chưa thể phát triển, để rồi chúng ta không được chứng một võ sĩ làm rạng danh nước nhà ở đấu trường châu lục?