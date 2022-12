Johnny Depp, Will Smith vượt sóng tẩy chay

Johnny Depp và Will Smith đang bận rộn tham gia dự án mới. Hai tài tử Hollywood được đón nhận trở lại sau scandal chấn động showbiz.

Will Smith, Johnny Depp trở lại sau thời gian bị dư luận chỉ trích. Ảnh: Variety.

Ngày 29/11, trao đổi với Fox News, Kelcey Kintner - Phó chủ tịch công ty truyền thông cao cấp Red Banyan PR - nhận định Johnny Depp, Will Smith và những nạn nhân của văn hóa tẩy chay đã và đang trở lại sau khi bị mang ra xét xử trước tòa án dư luận.

Theo Kintner, không có cách nào giúp người nổi tiếng nhanh chóng thoát khỏi văn hóa tẩy chay. Bởi nhận thức của công chúng về người đó trước, trong và sau scandal, mức độ nghiêm trọng về hành vi của họ không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Nhưng thông thường, khi đã trải qua khoảng thời gian nhất định, họ sẽ thoát khỏi sự trừng phạt và có thể từ từ quay lại.

"Người hâm mộ cực kỳ dễ tha thứ cho ngôi sao họ yêu thích", bà khẳng định. Kintner lấy ví dụ có thể nhiều fan không xem phim của Will Smith ngay thời điểm này, nhưng sự yêu mến dành cho nam diễn viên sẽ giúp anh vượt qua văn hóa tẩy chay. "Will đã làm rất tốt khi công khai nhận lỗi", Kintner nói thêm.

Trái lại, nếu người nổi tiếng không thừa nhận hành vi sai trái ngay lập tức, chuyên gia truyền thông tin rằng họ khó thành công khi rục rịch tái xuất.

Kintner phân tích: "Khi xảy ra hành vi sai trái, điều quan trọng đối với bất kỳ người nổi tiếng nào cũng là phải chịu trách nhiệm càng nhanh càng tốt. Nhưng đôi khi các sao nghĩ rằng họ là bất khả xâm phạm và từ chối (hoặc đơn giản là không thể đối mặt) những gì họ đã làm. Cuối cùng, lỗi lầm của họ bị nhân đôi, như thể tự mình thêm dầu vào lửa. Điều đó khiến con đường trở lại thậm chí còn dài hơn, hoặc đôi khi là không thể".

Xem xét ở góc độ khác, bà Kintner không phủ nhận người nổi tiếng có lợi thế về tài chính khổng lồ nên dễ tạo chiến lược truyền thông tích cực theo ý họ muốn. Vì vậy, nhìn chung, họ ở vị thế mạnh hơn trong việc chiến đấu với văn hóa tẩy chay so với người khác.

Johnny Depp bận rộn

Trở lại tháng 9/2021, khi tham dự Liên hoan phim quốc tế San Sebastián giữa thời điểm chưa được minh oan, Johnny Depp đã đả kích văn hóa tẩy chay.

Trước câu hỏi về việc bị quay lưng, tài tử đáp: "Văn hóa tẩy chay hay xu hướng phán xét người khác một cách vội vã dựa trên những tin đồn vốn rất phức tạp. Tôi đảm bảo với bạn rằng phong trào này đang vượt ngoài tầm kiểm soát. Không ai an toàn trước nó. Các bạn cũng vậy nếu không có người lên tiếng đáp trả văn hóa đó".

Depp đánh mất nhiều dự án sau khi bị giới truyền thông gắn mác "kẻ đánh vợ". Anh khẳng định danh tiếng bị ảnh hưởng nặng nề sau bài xã luận sóng gió của Amber Heard.

Johnny Depp giao lưu với người hâm mộ ở New York (Mỹ) hồi tháng 10. Ảnh: Splash New.

Chỉ tới ngày 1/6, khi bồi thẩm đoàn ở Fairfax (Mỹ) tuyên bố Depp không bạo hành vợ cũ, anh mới dần được đón nhận lại. Theo Fox News, Depp bận rộn với lịch lưu diễn khắp châu Âu, phát hành album mới. Anh được mời xuất hiện tại MTV VMAs và ký hợp đồng hợp tác với thương hiệu nội y Savage X Fenty của Rihanna.

Không những thế, Depp hiện chỉ đạo và đồng sản xuất tác phẩm Modi cùng Al Pacino và Barry Navidi. Dự kiến, tài tử ​​​​sẽ đạo diễn phim đầu tiên trong 3 thập kỷ qua. Nguồn tin độc quyền của The Sun xác nhận Depp đã làm lành với Disney và anh sẽ tiếp tục đảm nhận vai thuyền trưởng Jack Sparrow của loạt Cướp biển vùng Caribbean.

"Johnny Depp đã được minh oan. Tôi nghĩ anh ấy bây giờ hoàn toàn ổn", Helena Bonham Carter, đồng nghiệp đồng thời là bạn thân của Depp, chia sẻ trên The Times.

Will Smith quảng bá phim mới

"Will Smith như thể món hàng đã hỏng, nhưng tôi tin anh ta sẽ vượt qua sự kỳ thị, miễn là Will thực hiện các bước thích hợp và tránh xa những quyết định tồi tệ hoặc sai sót nghiêm trọng khác trong quá trình lấy lại niềm tin nơi công chúng", chuyên gia PR Evan Nierman phát biểu ngay sau đêm Smith tát Chris Rock ở Oscar lần thứ 94.

Những gì Nierman nói đúng với thực tế. Nam chính King Richard đang trở lại. Emancipation, tác phẩm đầu tiên của Smith kể từ thời điểm xảy ra scandal, sẽ được phát hành vào tháng 12. Nam diễn viên được nhắc tới như ứng cử viên sáng giá cho giải Oscar năm sau. Tuy nhiên, nếu được đề cử, anh không thể tham dự.

Sau thời gian ở ẩn, Will Smith xuất hiện trên truyền thông với buổi quảng bá tác phẩm Emancipation. Ảnh: Flipboard.

Trong buổi quảng bá Emancipation ngày 29/11, Smith chia sẻ: "Tôi hiểu rằng một số người chưa sẵn sàng. Tôi hoàn toàn tôn trọng và chấp nhận điều đó. Điều tôi lo lắng là ê-kíp của mình. Đạo diễn Antoine đã hoàn thành tác phẩm tôi nghĩ là hay nhất sự nghiệp của anh ấy. Tôi hy vọng hành động của mình không ảnh hưởng tới họ".

Tài tử hy vọng đề tài, sức mạnh và câu chuyện ý nghĩa của phim sẽ mở ra cánh cửa vào trái tim khán giả, để họ nhận ra và ủng hộ công sức của những nghệ sĩ tham gia dự án.

Với những tâm sự của Smith, không có làn sóng tẩy chay nào xuất hiện. Điều này chứng minh tài tử dần được công chúng mở lòng chấp nhận, có thể chưa hoàn toàn, nhưng ở mức độ tích cực so với hồi tháng 3.

Chrissy Teigen dần được công chúng chấp nhận

Chrissy Teigen, vợ của danh ca John Legend, là đối tượng bị văn hóa tẩy chay nhắm đến trong hơn một năm. Người mẫu gốc Thái Lan lãnh hậu quả sau khi bị khui scandal bắt nạt phụ nữ trên mạng xã hội.

Courtney Stodden, người tố cáo Teigen, khẳng định từng bị người mẫu này nhắn tin nhục mạ hồi năm 2011. Khi đó Stodden mới 16 tuổi và vừa kết hôn với Doug Hutchison - người đàn ông hơn cô 34 tuổi.

"Chrissy muốn thấy tôi nằm dưới nấm mồ. Cô ấy nhắn tin riêng bảo tôi hãy tự sát đi", Stodden kể.

Mặc dù nhanh chóng công khai xin lỗi, Teigen vẫn không được tha thứ. Cô phải rút khỏi vai trò lồng tiếng phim Never Have I Ever, hủy hàng loạt dự án quan trọng và chờ đợi một thời gian để mũi dùi dư luận ngưng chĩa vào phía mình.

Vợ chồng John Legend trên thảm đỏ Grammy 2022. Ảnh: Sheknows.

Theo Fox News, Teigen dính scandal nhưng bộ dụng cụ nấu ăn và sách nấu ăn Cravings của cô vẫn ghi nhận doanh thu tốt tại các cửa hàng bán lẻ ở Mỹ.

Hiện tại, Teigen chưa trở lại hoạt động nghệ thuật, nhưng nhờ vậy cô có nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Hồi tháng 8, người mẫu tạp chí Sports Illustrated Swimsuit hạnh phúc thông báo tin vui mang thai con thứ 3 sau hai năm chịu đựng nỗi đau sảy thai. Dự kiến, cô sinh con vào năm 2023.