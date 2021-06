Johnny Depp viết lời giới thiệu sách

Johnny Depp đã viết lời giới thiệu cho cuốn sách của Greg Ellis, người đóng vai Groves trong phim "Cướp biển vùng Caribbean".

Greg Ellis đóng vai sĩ quan hải quân Theodore Groves trong ba trên tổng số năm phần phim Cướp biển vùng Caribbean cùng Johnny Depp. Trong thời gian quay phim, hai diễn viên đã trở thành bạn bè. Ellis liên tục lên tiếng ủng hộ Depp trong các vấn đề pháp lý gần đây và ủng hộ sự trở lại của Depp trong vai Jack Sparrow của Cướp biển vùng Caribbean 6.

Johnny Depp và Greg Ellis có mối quan hệ tốt khi quay phim Cướp biển vùng Caribbean. Ảnh: Express.

Trong đời sống, cả hai đều trải qua khoảng thời gian khó khăn với hôn nhân. Mới đây, Depp thể hiện sự hỗ trợ Ellis khi viết lời giới thiệu cho cuốn The Respondent: Exposing the Cartel of Family Law.

Depp viết: "Cuốn The Respondent vừa là lời nhắc nhở thẳng thắn vừa là liệu pháp cần thiết cho bất kỳ ai đang hồi phục từ những thương tổn trong quá trình ly hôn của người Mỹ hiện đại. Cuốn sách vừa giúp chẩn đoán vừa là đơn thuốc giúp điều chỉnh cuộc khủng hoảng và hướng đến lối thoát".

Cuốn sách ra mắt ngày 29/6. Ảnh: Amazon.

Chia sẻ với trang Express, Ellis nói về Depp rằng: “Anh ấy đủ tử tế để viết lời giới thiệu cho cuốn sách...”.

Ellis là người ủng hộ mạnh mẽ Depp trong vụ việc ngôi sao này bị cáo buộc đánh đập vợ cũ Amber Heard.

Về cuốn sách của mình, Ellis cho biết The Respondent vừa là hồi ký, vừa mang tính chất suy tưởng và tuyên ngôn. Theo đó, cuốn sách lập luận rằng quyền nuôi con mặc định trong các thủ tục ly hôn ở Mỹ nên là 50/50.

Tác phẩm này khởi đầu từ những trải nghiệm hôn nhân buồn của Ellis, trong đó có việc ông không gặp các con trai của mình trong nhiều năm.

Nam diễn viên Ellis cho biết điều quan trọng mà ông đang cố gắng thay đổi thông qua việc ra mắt cuốn sách và chương trình từ thiện (Children & Father United) là nhấn mạnh rằng nhánh duy nhất trong hệ thống luật pháp Mỹ chưa áp dụng nguyên tắc giả định vô tội chính là luật gia đình.