Johnny Depp và các sao Hollywood bị loại khỏi phim bom tấn

Julianne Moore từng tham gia tác phẩm tiểu sử Can You Ever Forgive Me?, nhưng đã bị đuổi sau bất đồng với nhà biên kịch Nicole Holofcener. Phát biểu trên Watch What Happens Live with Andy Cohen, cô nói: “Tôi không chủ động rời khỏi dự án, mà đã bị đuổi. Nicole đã tống khứ tôi. Đó hoàn toàn là sự thật". Melissa McCarthy sau đó thay thế Moore để vào vai nhà văn tai tiếng Lee Israel trong phim và nhận đề cử giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc. Ảnh: Telegraph.