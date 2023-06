Johnny Depp trở lại sau chấn thương

Ngày 19/6, People đưa tin Johnny Depp và ban nhạc Hollywood Vampires trình diễn bùng nổ trên sân khấu lễ hội Pinkpop ở Hà Lan. Sau đó, họ di chuyển đến Bỉ để phục vụ khán giả tại lễ hội âm nhạc Graspop Metal Meet.

Tài tử Cướp biển vùng Caribbean rất vui khi được hòa mình vào âm nhạc cùng Alice Cooper. Trên mạng xã hội, thành viên Joe Elliott của ban nhạc rock Def Leppard đăng ảnh trong hậu trường với Depp.

Trở lại sân khấu sau thời gian chấn thương, Depp được cho là có tinh thần tràn đầy năng lượng hơn. Hồi tháng 5, anh thông báo tạm dừng tất cả show diễn vì bị thương ở mắt cá chân.

"Các bạn thân mến, rất tiếc phải nói rằng tôi đã bị gãy mắt cá chân. Tai nạn xảy ra trong lúc tôi ở Cannes hoặc Royal Albert Hall. Tình hình đang tồi tệ hơn. Bác sĩ khuyên tôi tránh hoạt động mạnh và thật đáng buồn khi không thể đi du lịch vào thời gian này", Depp chia sẻ và gửi lời xin lỗi đến những khán giả chờ đợi để được xem anh biểu diễn.

Sau thắng kiện Amber Heard năm ngoái, ngoài diễn xuất, Depp tập trung thời gian cho âm nhạc. Anh đã tổ chức show diễn với nghệ sĩ guitar Jeff Beck ở khắp các nước châu Âu. Album 18 của họ được phát hành vào tháng 7/2022 và cả hai dự định tái hợp với nhóm Hollywood Vampires vào mùa hè này. Tuy nhiên, số phận tour diễn chưa biết sẽ về đâu sau khi Beck qua đời hồi đầu năm.

Hồi tháng 5, Depp dự Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 và có bài phát biểu gây chú ý. Khi được hỏi có còn cảm thấy bị Hollywood tẩy chay không, anh đáp: "Tôi không cảm thấy mình cần nhiều điều hơn ở Hollywood nữa".

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World khắc họa nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của diễn viên Dwayne Johnson. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.