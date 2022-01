Johnny Depp tái xuất sau lùm xùm bị Hollywood tẩy chay

Tác phẩm mới được kỳ vọng vực dậy sự nghiệp đang trên đà tuột dốc của ngôi sao "Cướp biển vùng Caribbean".

Theo Variety, Johnny Depp được chọn đóng vai vua Louis XV trong phim mới của đạo diễn Maiwenn. Đây là tác phẩm đầu tiên anh góp mặt sau khi bị Hollywood tẩy chay bởi cáo buộc đánh đập vợ cũ, diễn viên Amber Heard.

Ngoài ngồi ghế đạo diễn, Maiwenn sẽ đảm nhận vai tình nhân của vua Louis XV, diễn xuất trực tiếp với Depp. Trong lịch sử, Louis XV, biệt danh Louis đáng yêu, là quân vương nhà Bourbon, giữ tước hiệu vua nước Pháp từ năm 1715 cho đến khi qua đời năm 1774.

Ông là một trong những lãnh đạo có tính cách, số phận đặc biệt nhưng bị ghét tại Pháp. Triều đại của Louis XV kết thúc trong nỗi ô nhục, trác táng. Khi còn sống, ông là người đào hoa, có những mối tình với nhiều phụ nữ.

Johnny Depp sẽ đóng vai vị vua tai tiếng nước Pháp trong phim mới. Ảnh: New York Post.

Variety cho biết bộ phim chưa có tên sẽ được khởi quay vào mùa hè 2022, do Pascal Caucheteux và Why Not Productions chịu trách nhiệm sản xuất. Quá trình ghi hình dự kiến kéo dài ba tháng ở Versailles và các địa danh biểu tượng khác của Paris, nước Pháp.

Sắp tới, tài tử Cướp biển vùng Caribbean sẽ thu xếp công việc ở Mỹ và đáp chuyến bay đến Pháp. Nam diễn viên từng có nhiều năm sống, làm việc tại đây nên đã quen với văn hóa của quốc gia châu Âu.

"Hy vọng tác phẩm sẽ vực dậy sự nghiệp đang trên đà tuột dốc của Johnny Depp", New York Post bình luận.

Trong bài phỏng vấn trên The Sunday Times hồi tháng 8/2021, Depp tâm sự: "Tôi bị Hollywood tẩy chay. Họ quay lưng với người đàn ông, người diễn viên đang mắc kẹt trong vụ rùm beng chẳng vẻ vang gì suốt nhiều năm qua".

Tài tử ám chỉ scandal với Heard là lý do khiến tác phẩm Minamata có anh đóng chính chưa được phát hành tại Mỹ. Đó là chưa kể tên Johnny Depp cũng bị gạch khỏi dự án Fantastic Beasts 3.