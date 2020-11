Johnny Depp nhận ít nhất 10 triệu USD dù mất vai diễn

Hãng Warner Bros. yêu cầu Johnny Depp trả vai phù thủy hắc ám Grindelwald. Tuy mới chỉ thực hiện một cảnh cho “Fantastic Beasts 3”, anh vẫn sẽ nhận đủ khoản cát-xê theo hợp đồng.

Cuối tuần trước, câu chuyện điện ảnh gây xôn xao dư luận là việc Johnny Depp thông báo chia tay vai phù thủy hắc ám Gellert Grindelwald - nhân vật phản diện trong loạt Fantastic Beasts. Đây là thương hiệu phim phù thủy ngoại truyện của Harry Potter.

Theo ngôi sao, hãng Warner Bros. yêu cầu anh chia tay vai diễn và tài tử đã chấp thuận. Sự việc xảy ra sau khi Johnny Depp thua kiện The Sun với cáo buộc trang này tội phỉ báng do gọi anh là “kẻ đánh vợ”.

Johnny Depp vẫn bỏ túi ít nhất 10 triệu USD dù mới đóng một cảnh trong Sinh vật huyền bí 3. Ảnh: Warner Bros.

Theo nguồn tin của The Hollywood Reporter, Warner Bros. đã gửi lời đề nghị cho Johnny Depp hôm 4/11, tức chỉ một ngày trước khi thông tin lan tỏa. Người này cho biết việc Depp thua kiện tại nước Anh hồi đầu tuần trước là “giọt nước làm tràn ly”.

Trong hơn hai năm qua, cuộc hôn nhân và ly hôn ồn ào giữa ngôi sao với Amber Heard vốn khiến bộ phận truyền thông của Fantastic Beasts cảm thấy đau đầu.

Fantastic Beasts 3 đã khởi quay tại London, Anh từ trung tuần tháng 9 và Johnny Depp mới chỉ thực hiện một phân cảnh. Song, giống như nhiều ngôi sao hạng A, trong hợp đồng của tài tử ràng buộc điều khoản rằng Warner Bros. phải trả đủ thù lao cho anh, dù bộ phim có hoàn thành hoặc anh bị thay thế hay không.

Theo Daily Mail, cát-xê cho vai diễn Grindelwald là tám chữ số tính theo đơn vị USD, và Johnny Depp có thể nhận đủ số tiền dù anh mới chỉ hoàn thành một phân cảnh. Nói một cách chính xác, Depp không bị Warner Bros. sa thải, mà hãng phim đã yêu cầu anh trả vai.

Một nguồn tin khác của THR tiết lộ J.K. Rowling - tác giả của Harry Potter và biên kịch loạt Fantastic Beasts - luôn ủng hộ Johnny Depp. Sau Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016) - tập phim mà tài tử chỉ lộ diện chốc lát ở đoạn kết, Depp từng bị dư luận phản đối dữ dội.

Họ đòi anh trả vai khi ồn ào trong cuộc hôn nhân với Heard xuất hiện trên mặt báo. Thời điểm đó, Rowling vẫn lên tiếng bảo vệ ngôi sao.

Sự nghiệp của Johnny Depp đang trở nên chơi vơi hơn bao giờ hết. Ảnh: Outnow.

Hai tập Fantasic Beasts đã ra mắt khán giả thu hơn 1,4 tỷ USD toàn cầu. Song, phần hai - The Crimes of Grindelwald (2018) - là bước thụt lùi so với phần đầu với thành tích 654 triệu USD . Sau khi thông báo sẽ tìm người mới vào vai Grindelwald, Warner Bros. đã dời lịch Fantastic Beasts 3 từ 2021 sang mùa hè 2022.

Theo kế hoạch ban đầu, thời lượng của ba diễn viên Johnny Depp, Jude Law và Eddie Redmayne trong Fantastic Beasts 3 là như nhau. Song, Depp là người có mức thù lao cao nhất lên tới 8 chữ số tính theo đơn vị USD.

Sau khi phải chia tay Fantastic Beasts, Johnny Depp vẫn chưa biết tương lai của Jack Sparrow ra sao. Nhân vật cướp biển trứ danh của anh trong loạt Pirates of the Caribbean chưa được Disney ấn định ngày trở lại.