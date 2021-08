Johnny Depp nhận giải thưởng phim ảnh

Bỏ qua yếu tố đời tư, những nỗ lực và cống hiến của Johnny Depp đối với điện ảnh đã được đền đáp xứng đáng.

Theo People, Johnny Depp sẽ nhận giải Donostia, giải thưởng cao quý nhất của Liên hoan phim San Sebastian (Tây Ban Nha). Mùa liên hoan phim này sẽ diễn ra từ ngày 17/9 đến 25/9.

Trong thông cáo báo chí, ban tổ chức miêu tả Depp là "một trong những diễn viên tài năng và đa năng nhất của điện ảnh đương đại".

Năm 2020, ngôi sao Hollywood tham dự LHP với buổi công chiếu tác phẩm tài liệu Crock of Gold: A Few Rounds with Shane McGowan. Anh cũng từng góp mặt ở sự kiện hồi năm 1998, xuất hiện tại buổi ra mắt Fear and Loathing in Las Vegas của đạo diễn Terry Gilliam.

Những người nhận giải này ngoài Depp còn có Penelope Cruz, Ethan Hawke, Sigourney Weaver, Viggo Mortensen và Dame Judi Dench.

Johnny Depp được vinh danh giữa ồn ào kiện tụng với vợ cũ. Ảnh: People.

Nguồn tin People cho biết tài tử Cướp biển cùng Carribean được vinh danh trong bối cảnh cuộc chiến căng thẳng với Amber Heard vẫn đang diễn ra.

Ngày 4/8, thẩm phán ở New York đã chấp thuận yêu cầu của Depp trong việc làm rõ Heard có thực sự quyên góp 7 triệu USD cho Liên minh Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) và Bệnh viện Nhi Los Angeles như đã hứa hay không.

ACLU buộc phải công bố tài liệu xác minh khoản tiền được hỗ trợ từ Heard. Nếu sự thật không đúng như Heard nói, phía tài tử Hollywood sẽ có thêm bằng chứng để củng cố cáo buộc "Heard cưới Depp chỉ vì tiền".

Theo thông tin, 7 triệu USD là số tiền sao Aquaman được chồng cũ bồi thường hậu ly hôn. Nữ diễn viên hứa dùng khoản này để quyên góp cho từ thiện. Nhưng thực tế, cô đã trì hoãn quyên góp với lý do "bị Johnny Depp kiện bạo hành nên phải dùng tiền này để thuê luật sư và bào chữa bảo vệ mình".

Andrew Caldecott, luật sư đại diện Depp, sau đó lập luận rằng cam kết quyên góp của Heard chỉ là "lời nói dối có tính toán và thao túng".