Johnny Depp nhận 301 triệu USD khi trở lại 'Cướp biển vùng Caribbean'?

Báo Hollywood đưa tin Johnny Depp đang đàm phán với Disney để trở lại vai thuyền trưởng Jack Sparrow của loạt "Cướp biển vùng Caribbean".

Thông tin Johnny Depp tái hợp tác với Disney trong phần mới của loạt Cướp biển vùng Caribbean do Express xác nhận ngày 27/6. Nhà Chuột được cho là rất quan tâm đến việc hàn gắn quan hệ với tài tử.

"Họ đã liên hệ với Depp trước khi có phán quyết phiên tòa ngày 1/6, và hỏi Depp rằng anh có muốn đóng một hoặc hai phim cướp biển khác hay không", nguồn tin nói, đồng thời kể Disney thậm chí gửi quà tặng Depp thay đề nghị làm hòa.

Quà tặng đi kèm thư xin lỗi đến Johnny Depp. "Nội dung bức thư rất chân thành", tờ báo cho hay.

Johnny Depp được cho là sắp trở lại vai thuyền trưởng Jack Sparrow. Ảnh: Daily Mail.

Cũng theo Express, hãng còn muốn Depp tham gia loạt phim phụ về giai đoạn đầu trong cuộc đời của thuyền trưởng tàu Ngọc trai đen. Phim dự kiến phát hành độc quyền trên Disney Plus.

Nguồn tin nói: "Chúng tôi có thể nói với các bạn rằng hãng đang viết kịch bản cho bộ phim về Jack Sparrow. Vì vậy, họ cực kỳ hy vọng được Depp tha thứ và trở lại với vai diễn biểu tượng".

Nếu Depp gật đầu, anh sẽ nhận 301 triệu USD . Disney đồng ý rót thêm tiền cho tổ chức từ thiện mà Depp làm đại diện để thể hiện thiện chí, khát khao làm việc cùng tài tử.

Thông tin này hiện chưa được hãng xác nhận. Đại diện của Johnny Depp cũng chưa lên tiếng.

Đầu tháng 6, cựu giám đốc điều hành của Disney Studios (xin giấu tên) nhận định Depp có thể được mời tham gia phần mới của loạt phim Cướp biển vùng Caribbean. Người này phát biểu: "Tôi hoàn toàn tin rằng sau phán quyết, Depp sẽ trở lại với vai từng làm nên tên tuổi của anh ấy. Depp có quá nhiều lợi thế để mang lại chiến thắng phòng vé cho tác phẩm bởi nhân vật Jack đã in sâu vào văn hóa Disney".

"Nhà sản xuất của Cướp biển vùng Caribbean - Jerry Bruckheimer - đang đánh giá cao thành công của Tom Cruise trong Top Gun: Maverick. Ông ta cũng kỳ vọng tìm kiếm được những ngôi sao Hollywood có khả năng mang lại thành công vang dội tại phòng vé như vậy", người này nói thêm.

Hollywood đang mở cửa đón nhận Johnny Depp trở lại sau vụ kiện. Ảnh: Getty.

Johnny Depp đóng chính loạt Cướp biển trong 15 năm qua. Hành trình cuối cùng của thuyền trưởng Jack Sparrow trên con tàu Ngọc trai đen đã khép lại trong phần phim Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (2017).

Trong phiên điều trần của vụ kiện phỉ báng, Depp tuyên bố không hợp tác với Disney ngay cả khi hãng đề nghị trả cho anh 300 triệu USD .