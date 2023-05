Johnny Depp nghẹn ngào khi được vỗ tay 7 phút tại Cannes

Những người bênh vực Amber Heard phản đối việc phim của Johnny Depp được chiếu mở màn tại Liên hoan phim Cannes 2023, dù người Pháp không cảm thấy có vấn đề gì.

Đêm 16/5 (giờ Pháp), Jeanne du Barry - tác phẩm có Johnny Depp đóng chính - được chiếu mở màn ở Liên hoan phim Cannes lần thứ 76. Theo Variery, tài tử rơm rớm nước mắt khi được vỗ tay 7 phút cho màn trình diễn trong vai Vua Louis XV.

Từ thảm đỏ, Depp vỗ tay chào khán giả và anh tỏ ra ngạc nhiên khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. Các ảnh chụp cho thấy nhiều người vây quanh Depp xin chụp ảnh và chữ ký.

Johnny Depp xuất hiện bảnh bao tại ngày khai mạc Liên hoan phim Cannes. Ảnh: Variety.

Maiwenn - đạo diễn kiêm nữ chính của phim - cũng bật khóc trước tình cảm của mọi người. Cô xúc động nói: "Tôi muốn chia sẻ khoảnh khắc này với người yêu của tôi, với nhà sản xuất của tôi, với Le Pacte. Quá trình làm phim gặp khó khăn về chi phí, vì thế, tôi muốn chung vui khoảnh khắc này cùng với ê-kíp của mình".

Trước giờ G, ban tổ chức liên hoan phim vấp tranh cãi khi thông báo chiếu phim Jeanne du Barry đầu tiên. Một bộ phận khán giả cho rằng Depp là gương mặt không phù hợp để đại diện cho phim mở màn.

Eve Barlow, nhà hoạt động xã hội đồng thời là bạn thân của Amber Heard, đăng ảnh Depp lên mạng kèm chú thích: "Cannes có vẻ tự hào về lịch sử ủng hộ những kẻ hiếp dâm và bạo hành", gắn kèm hashtag #CannesYouNot.

Chưa dừng ở đó, người phụ nữ này còn chia sẻ thêm ảnh Depp đứng cạnh các đạo diễn Woody Allen và Roman Polanski - hai người đàn ông bị buộc tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Cô nhất quyết phản đối Depp tới cùng.

Đáp trả dư luận trái chiều, trong họp báo, Thierry Frémaux - đại diện cấp cao của liên hoan - nói ông phân định rạch ròi giữa đời tư và sự nghiệp nghệ sĩ. Ông chỉ chú ý đến khả năng biến hóa của Depp trên màn ảnh. Còn vụ kiện giữa tài tử và vợ cũ, Frémaux không quan tâm.

"Tôi sống theo nguyên tắc tôn trọng quyền tự do ngôn luận và tuân thủ luật pháp. Do đó, không có lý do gì để không công chiếu Jeanne du Barry, trừ khi Johnny bị cấm đóng phim hoặc phim của anh ấy bị cấm ra mắt. Tôi chỉ quan tâm Johnny ở cương vị diễn viên", Frémaux nhấn mạnh.