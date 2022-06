Johnny Depp làm gì tiếp theo

Tài tử chuẩn bị cho sự trở lại các dự án điện ảnh và thử sức với âm nhạc. Trong khi đó, Amber Heard xuất hiện trong ''Aquaman 2'' vào năm 2023.

Thái độ của Johnny Depp khi Amber Heard khóc ở phiên tòa Nữ diễn viên khóc và kể người hâm mộ của Depp dọa giết, tấn công cô trên các nền tảng mạng xã hội.

Sau sáu tuần vụ kiện của Johnny Depp và Amber Heard diễn ra, kết quả là cả hai đều phải chịu trách nhiệm về tội phỉ báng trong vụ kiện chống lại nhau.

Trong đó, Johnny Depp nhận được 10 triệu USD bồi thường thiệt hại và 5 triệu USD phí bồi thường trừng phạt từ vợ cũ. Tuy nhiên, Johnny Depp nhận được 10,35 triệu USD theo quy định ở tiểu bang Virginia (Mỹ).

Về phía Amber Heard, cô cũng nhận được 2 triệu USD tiền bồi thường do tòa nhận thấy nữ diễn viên cũng bị ảnh hưởng về vụ kiện.

Amber Heard và Johnny Depp ly hôn chỉ sau 15 tháng kết hôn. Ảnh: UPPA.

Theo NBC, nữ diễn viên Aquaman xác nhận kháng cáo phán quyết. Trong khi đó, ngôi sao Cướp biển vùng Caribbean đầy biết ơn trước kết quả, anh nói rằng "bồi thẩm đoàn đã trả lại cuộc đời cho tôi".

Phiên tòa xét xử phỉ báng đã kết thúc và cả hai diễn viên Hollywood tiếp tục cuộc sống, sự nghiệp của họ theo nhiều cách khác nhau.

Âm nhạc

Johnny Depp trở nên nổi tiếng nhờ diễn xuất chân thật, nổi bật. Ít ai biết rằng từ lâu, anh có khát vọng trở thành ngôi sao nhạc rock. Sau khi vụ kiện kết thúc, anh phát hành một album vào tháng 7 cùng với nghệ sĩ guitar Jeff Beck. Trước sự kiện ra mắt, anh đã xuất hiện cùng Jeff Beck tại một số chương trình trực tiếp ở Anh.

Johnny Depp biểu diễn cùng nghệ sĩ guitar Jeff Beck tại Royal Albert Hall, London ngày 22/5. Ảnh: PA Media.

Điện ảnh

Các báo cáo cho rằng phán quyết của tòa là chiến thắng hợp pháp cho nam diễn viên sau cáo buộc bạo lực gia đình.

Johnny Depp nổi tiếng khắp thế giới thông qua loạt phim Cướp biển vùng Caribbean. Tuy nhiên, tên của anh bị cắt khỏi phần phim thứ sáu sau khi Heard phát hành bài báo của cô trên tờ The Washington Post ám chỉ anh có hành động bạo lực gia đình.

Johnny Depp sớm trở lại đường đua phim điện ảnh. Ảnh: Pinkvilla.

Tuy nhiên, cựu giám đốc điều hành của Disney nói với People, họ "hoàn toàn tin tưởng" nhà sản xuất đưa ngôi sao trở lại. "Có quá nhiều tiềm năng về doanh thu phòng vé cho một nhân vật được yêu mến đã gắn sâu vào văn hóa Disney".

Bên cạnh đó, có thông tin cho rằng Depp sẽ xuất hiện cùng với người yêu cũ Winona Ryder và Michael Keaton trong phần tiếp theo của Beetlejuice. Thậm chí, trang IMDB đoán phần hai ra mắt vào năm 2025.

Còn quá sớm để nói rằng sự trở lại màn ảnh của Johnny Depp thành công như thế nào. Hiện, Johnny Depp quay Jeanne du Barry - bộ phim điện ảnh đầu tiên của anh kể từ năm 2020. Ngoài ra, tài tử cũng đang quay phim Puffins, một series truyền hình.

Mối quan hệ với Dior

Thương hiệu xa xỉ đã đứng về phía nam diễn viên trong tất cả cáo buộc và đang nhận được khen thưởng xứng đáng cho lòng trung thành.

Johnny Depp là đại sứ thương hiệu cho Dior Sauvage từ năm 2015. Nhãn hiệu của Pháp đã chứng kiến ​​doanh số bán hàng ngày càng tăng trước, trong và đặc biệt là sau khi vụ kiện kết thúc. Nhiều người ủng hộ sử dụng nước hoa sau chiến thắng của Depp.

Một cảnh trong quảng cáo Sauvage của Dior (2015). Ảnh: Global News.

Amber Heard thì sao?

Amber Heard không nhận được kết quả tòa án như mong đợi, cô cũng cho biết đã sẵn sàng trở lại cuộc sống của mình và dành nhiều thời gian cho con gái một tuổi Oonagh Paige.

Người đẹp đã hoàn thành ba bộ phim trước khi phiên tòa bắt đầu. Cô trở lại vai diễn trong Aquaman 2 vào năm 2023 cùng Jason Momoa, mặc dù phần này tập trung ít hơn vào nhân vật của cô. Bên cạnh đó, Heard cũng đã quay vài bộ phim độc lập như In the Fire và Run Away with Me.