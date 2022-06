Johnny Depp lại bị kiện

Vừa khép lại vụ kiện với Amber Heard, Johnny Depp chuẩn bị hầu tòa với cáo buộc tấn công nhân viên đoàn phim.

Thái độ trái ngược của Amber Heard và Johnny Depp tại tòa Johnny Depp mô tả cáo buộc của Heard đối với anh là ghê tởm, ngoài sức tưởng tượng. Amber Heard vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhìn chăm chú vào mặt chồng cũ.

Theo Fox News, Johnny Depp dự kiến ra tòa ở Los Angeles, Mỹ ngày 25/7 vì bị cáo buộc đánh nhân viên trên phim trường City of Lies. Giấy triệu tập của tòa ghi rõ: "Nam diễn viên có thể tự làm chứng, bào chữa cho mình".

Gregg Brooks - người đệ đơn kiện Depp từ tháng 7/2018 - khai rằng trong cơn thịnh nộ, tài tử Hollywood đã đấm anh hai lần vào xương sườn bên trái. Hành động bạo lực của Depp được kể có đoàn phim chứng kiến.

Danh sách nhân chứng được Brooks gọi tên gồm Christi Debrowski - chị gái Johnny Depp, vệ sĩ Sean Bett, Waldman và Giám đốc kinh doanh Ed White. Tất cả nhân vật này từng làm chứng cho Depp trong vụ kiện phỉ báng ở Fairfax, Virginia.

Gregg Brooks kể đã ôm Johnny Depp sau mâu thuẫn. Nhưng ngay sau đêm họ làm lành, Brooks đã đâm đơn kiện. Ảnh: Fox News.

Xung động xảy ra vào tháng 4/2017. Khi đó, đoàn phim City of Lies phải hoàn thành xong một cảnh quay trước 23h do hạn chế giấy phép địa điểm. Brooks, với tư cách người quản lý điểm quay, chịu trách nhiệm thông báo việc này. Cả ê-kíp đều nghe theo, Depp thì không.

Trong đơn kiện, Brooks còn khai bị Depp mắng và hét vào mặt: "Anh là ai? Anh không có quyền bảo tôi phải làm gì". Nam nhân viên cho biết anh đã cố bình tĩnh để giải thích vấn đề nhưng vô ích. Anh cáo buộc tài tử gây khó dễ cho mình.

"Nam diễn viên Black Mass được cho rằng sẽ tặng 100.000 USD cho Brooks nếu nhân viên này dám đánh vào mặt anh. Brooks đã từ chối, sau đó vệ sĩ đã kéo Depp rời khỏi hiện trường", Fox News cung cấp thông tin.

Trước đó, Depp thừa nhận từng trừng phạt Brooks vì đã hét vào mặt một phụ nữ vô gia cư cản đường anh ta trong vụ xả súng bên ngoài khách sạn Barclays ở Los Angeles, nhưng phủ nhận đã đánh nam nhân viên.

"Brooks quát người phụ nữ bằng câu từ tức giận và cay đắng. Bạn biết đấy, lời nói của anh ta rất cay độc. Tôi không dung thứ cho hành động đó", Depp nói về Brooks.

City of Lies là tác phẩm kinh dị tội phạm xoay quanh cuộc điều tra của sở cảnh sát Los Angeles (LAPD) về vụ giết các rapper Tupac Shakur và The Notorious B.I.G. Phim do Brad Furman đạo diễn, Christian Contreras viết kịch bản dựa trên cuốn sách phi hư cấu LAbyrinth của nhà văn Randall Sullivan.

Trong phim, Depp thủ vai Russell Poole - thám tử đã nghỉ hưu của LAPD.