Johnny Depp không còn cạch mặt Disney

Johnny Depp được cho là không còn căng thẳng với Disney như trước. Tuy nhiên, khả năng anh đóng "Cướp biển vùng Caribbean 6" vẫn là ẩn số.

Theo Mirror US, Johnny Depp phủ nhận thông tin đang mâu thuẫn với Disney. Do đó, tiềm năng tài tử trở lại với thương hiệu Cướp biển vùng Caribbean vẫn đáng để người hâm mộ chờ đợi.

Xác nhận này được đưa ra sau khi có tin đồn Depp từ chối làm lành với Nhà Chuột. Nguồn tin cho biết: "Việc Johnny cạch mặt Disney không chính xác vì đến từ một nguồn không đáng tin cậy. Mọi người chỉ đang bịa đặt mọi thứ về Johnny vào thời điểm này. Họ cố gắng tận dụng sức hút của phiên tòa năm ngoái để lấp đầy khoảng trống tin tức".

Khả năng Johnny Depp trở lại vai thuyền trưởng Jack Sparrow vẫn còn là dấu chấm hỏi. Ảnh: EW.

Khép lại vụ kiện phỉ báng giữa Depp - Heard tháng 6/2022, có nhiều đồn đoán rằng Disney sẵn sàng rút hầu bao hàng triệu USD để làm lành với Depp. Thậm chí, The Sun còn khẳng định Depp đóng chính Cướp biển vùng Caribbean 6 với tên chính thức là A Day At Sea, đã bấm máy vào đầu tháng 2/2023 tại địa điểm bí mật ở Anh.

Trong khi đó, tờ Express đưa tin Disney tìm mọi cách tái hợp với Depp, thậm chí gửi quà tặng và đề nghị làm hòa. Món quà đi kèm thư xin lỗi. "Nội dung bức thư rất chân thành", tờ báo viết.

Tuy nhiên, phía Depp chưa bao giờ lên tiếng xác nhận thông tin. Và vì vậy, khả năng anh trở lại vai thuyền trưởng Jack Sparrow trên con tàu Ngọc trai đen vẫn còn là dấu chấm hỏi.

Johnny Depp trong phiên tòa phỉ báng năm ngoái. Ảnh: Shutterstock.

Johnny Depp đóng chính loạt Cướp biển vùng Caribbean trong 15 năm. Hành trình cuối cùng của thuyền trưởng Jack Sparrow trên con tàu Ngọc trai đen đã khép lại trong phần phim Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (2017).

Theo Variety, người hâm mộ tha thiết mong Depp trở lại với vai biểu tượng. Năm ngoái, có hơn 800.000 người ký vào văn bản yêu cầu Disney đưa tài tử Hollywood quay về với loạt phim ăn khách.