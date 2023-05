Johnny Depp không cần Hollywood nữa

Hollywood Reporter đưa tin trong họp báo ở Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 (Pháp), khi được hỏi có còn cảm thấy bị Hollywood tẩy chay không, Johnny Depp nhẹ nhàng đáp: "Chà, các bạn không cần phải dùng nhịp đập trái tim để cảm thấy đây chỉ là trò đùa kỳ lạ".

Thua kiện Amber Heard lần đầu ở Anh, sao phim Cướp biển vùng Caribbean bị Warner Bros. gạch tên khỏi thương hiệu Fantastic Beasts. Các hãng phim, nhà sản xuất ở Mỹ cũng không còn thiện cảm mấy với tài tử.

Chia sẻ về điều này, Depp nói: "Tất nhiên, khi được yêu cầu rời bộ phim đang làm là cảm giác thực sự khó tả. Nhưng bây giờ, để hỏi tôi có bị tẩy chay không? Không, hoàn toàn không. Tôi không cảm thấy bị xua đuổi vì không nghĩ nhiều về Hollywood".

Tài tử còn nhấn mạnh: "Tôi không cảm thấy mình cần nhiều điều hơn nữa ở Hollywood".

Mặc dù vậy, chồng cũ Amber Heard thừa nhận loạt lùm xùm đã khiến anh khó tiếp tục với tư cách là người của công chúng. Depp cho rằng những bài báo liên quan đến cuộc đời anh trong 5-6 năm qua - với phần lớn là thông tin tiêu cực, đôi khi hư cấu một cách kỳ quái - là cực kỳ khủng khiếp. Nó ảnh hưởng đến danh tiếng của anh phần nào.

"Tôi đứng đây để nói về phim mới của mình. Nhưng mọi người lại đặt câu hỏi: 'Dạo này anh thế nào rồi?, và ẩn sâu bên dưới câu hỏi đó là một sự thù ghét nhất định", anh chia sẻ.

Cũng tại họp báo, Depp nói anh băn khoăn về từ "trở lại" vì thực tế, anh không đi đâu cả.

Tại khai mạc Liên hoan phim Cannes hôm 16/5 (giờ Pháp), Jeanne du Barry - phim cổ trang do Depp đóng chính - được vỗ tay liên tục trong 7 phút. Tài tử rơm rớm nước mắt vì nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt. Trước đó, khi xuất hiện tại thảm đỏ, Depp được người hâm mộ vây kín xin chữ ký và chụp ảnh cùng.

