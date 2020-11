Johnny Depp gây tranh cãi khi là gương mặt đại diện của Dior

Nhà mốt Pháp vẫn tiếp tục ký hợp đồng đại diện cho dòng nước hoa Sauvage cùng nam diễn viên.

Theo Page Six, từ lâu, Johnny Depp đã là gương mặt đại diện của thương hiệu Dior cho dòng nước hoa Sauvage. Thậm chí, đầu tháng 11, khán giả còn phát hiện nam diễn viên xuất hiện trong đoạn phim quảng cáo với hình ảnh chơi guitar tại chương trình The Great British Bake Off của đài truyền hình nước Anh.

Tuy nhiên, điều đáng nói chính là nam tài tử từng bị xử thua trong phiên tòa kiện The Sun, vụ bôi nhọ anh đánh vợ cũ - Amber Heard. Thẩm phán Justice Nicol còn chấp thuận các bằng chứng từ phía nữ diễn viên rằng Johnny Depp đã ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp diễn xuất và hoạt động xã hội của cô.

Johnny Depp gây tranh cãi trong thước phim quảng cáo của Dior. Ảnh: ELLE Man.

Đoạn quảng cáo nhanh chóng tạo nên tranh cãi khi Dior bất chấp câu chuyện kiện tụng và ký tiếp hợp đồng đại diện với mức chi phí 5 triệu USD . Chuyên gia marketing trong ngành thời trang - Mark Bokowski - chia sẻ với The Guardian ông sẽ ủng hộ thương hiệu Pháp nếu bỏ Johnny Depp ra khỏi các quảng cáo. Tuy nhiên, hãng vẫn phớt lờ yêu cầu của người tiêu dùng.

Tài khoản @lilutami cho biết: "Việc nam diễn viên làm gương mặt quảng bá trong thời gian kiện tụng phần nào ảnh hưởng đến sự nhìn nhận của khách hàng về thương hiệu. Không thể hiểu vì sao Dior vẫn cố chấp chọn Johnny Depp khi nhiều bộ phim đã loại bỏ anh khỏi dự án. Tôi nghĩ hướng đi này hoàn toàn sai".

Nam diễn viên bị loại khỏi nhiều dự án phim ảnh do vướng kiện tụng. Ảnh: ELLE Man.

Năm 2019, đoạn phim quảng bá cho Dior với sự góp mặt của anh cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dân mạng.

Theo tờ Washington Post, đoạn phim quảng cáo của nhà mốt Pháp được đăng tải trên mạng xã hội. Trong đó, nam diễn viên dạo bộ qua những tảng đá đỏ của bang Utah và một phụ nữ trẻ đi theo anh.

Nhiều người chỉ trích hãng thời trang Pháp gắn văn hóa của người da đỏ bản địa Mỹ với từ "Sauvage" (tiếng Pháp: Hoang dại, mọi rợ). Diễn viên Dallas Goldtooth bảy tỏ bức xúc: "Chiến dịch này mang đầy tính phân biệt chủng tộc. Nhãn hàng phải tìm hiểu ý nghĩa của cụm từ này trước khi chọn hình thức quảng cáo như vậy".

Crystal Echo Hawk - CEO của nhóm theo dõi truyền thông IllumiNative - cũng cho rằng động thái này xúc phạm và phân biệt chủng tộc.

Sau khi nhận chỉ trích, Johnny Depp cho biết đoạn phim không mang ý miệt thị mà giống bức thư tình với văn hóa da đỏ.

Laura Harris - giám đốc chiến dịch quảng cáo của Dior - nói với AP đã lường trước sự lên án từ dư luận trước khi phát hành. Cô cho biết chiến dịch muốn truyền tải các giá trị văn hóa và triết lý sống của người dân da đỏ.

Nhãn hàng chấp nhận gỡ đoạn phim khỏi các kênh truyền thông và đăng tải phiên bản khác, không sử dụng hình ảnh diễn viên da đỏ.

Hình ảnh thổ dân da đỏ trong đoạn quảng cáo nước hoa. Ảnh: Dior.