Johnny Depp diễn lại vai cướp biển

Tài tử Johnny Depp hóa thân thành thuyền trưởng Jack Sparrow trong "Cướp biển vùng Caribbean" để động viên tinh thần một cậu bé mắc bệnh tim.

Johnny Depp trong tạo hình thuyền trưởng Jack Sparrow. Ảnh: Disney.

Theo People, Johnny Depp thể hiện lại vai diễn thương hiệu trong đoạn video gửi tới Kori, một người hâm mộ nhỏ tuổi của tài tử. Nguồn tin thân cận cho hay cậu bé 11 tuổi mắc bệnh tim và đã trải qua nhiều ca phẫu thuật.

Johnny Depp dành những lời động viên ấm áp xen lẫn hài hước để gửi tới cậu bé. Depp còn đặt biệt danh cho cậu bé là “Thuyền trưởng Kori”.

Trước đó, tổ chức phi lợi nhuận Make-A-Wish đã chủ động liên hệ nam diễn viên để thực hiện video này. Kori hâm mộ cuồng nhiệt vai diễn thuyền trưởng Jack Sparrow của Johnny Depp và thường xem loạt phim Pirates of the Caribbean trong quá trình điều trị bệnh.

Tài tử 59 tuổi được ghi nhận trong việc tham gia đóng góp từ thiện cho các bệnh viện cũng như dành thời gian đến thăm những bệnh nhi khi hóa thân thành Jack Sparrow.

Johnny Depp hóa thân thành Jack Sparrow để động viên người hâm mộ. Ảnh: Kraken The Box.

Johnny Depp nhắn nhủ fan nhí: "Tôi rất vui khi xem các video của bạn và tôi sẽ nói với tất cả bạn bè của tôi theo dõi tài khoản này”.

“Tôi nghĩ đây là một trải nghiệm giải trí thú vị khi vừa tạo sự xa cách về không gian nhưng chúng ta có thể tận hưởng cùng nhau. Tôi chúc bạn may mắn. Tôi là người hâm mộ số một của bạn", Depp nói thêm.

Trước đó, nguồn tin độc quyền từ The Sun tiết lộ Johnny Depp sẽ trở lại trong loạt phim Cướp biển vùng Caribbean 6 với tựa đề A Day At Sea. Tuy nhiên, nam diễn viên chưa có phản hồi chính thức về thông tin này.

Johnny Depp từng nhận một đề cử Oscar cho nhân vật của mình trong Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003). Lần cuối nam diễn viên vào vai Jack Sparrow trong Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales ra mắt năm 2017.