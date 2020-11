Johnny Depp buộc phải rời loạt phim phù thủy ‘Sinh vật huyền bí’

Ngôi sao 57 tuổi sẽ không tiếp tục sắm vai phù thủy hắc ám Gellert Grindelwald trong loạt “Fantastic Beasts” kể từ phần ba theo yêu cầu của Warner Bros.

Theo tạp chí Variety, trên trang cá nhân, Johnny Depp đưa ra thông báo về việc rời khỏi Fantastic Beasts (Sinh vật huyền bí). Trong loạt phim ngoại truyện của Harry Potter, tài tử đảm nhận vai phù thủy hắc ám Gellert Grindelwald. Nhân vật xuất hiện ở cuối tập một, và là trung tâm của phần hai mang tên Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018).

“Tôi muốn thông báo cho tất cả biết rằng tôi được Warner Bros. yêu cầu rút khỏi vai diễn Grindelwald trong Fantastic Beats. Tôi tôn trọng và đồng ý với lời đề nghị đó”, Depp viết trên trang Instagram cá nhân.

Hãng Warner Bros. sẽ tìm kiếm một người khác cho vai Grindelwald sau khi chia tay Johnny Depp. Ảnh: Warner Bros.

“Tôi muốn cảm ơn tất cả vì đã trao cho tôi sự ủng hộ và lòng trung thành. Tôi thực sự biết ơn và cảm động trước những thông điệp yêu thương và quan tâm của các bạn, đặc biệt trong những ngày vừa qua”, Depp tiếp tục.

“Cuối cùng, tôi muốn nói thêm. Phán quyết kỳ lạ tại tòa án ở Anh sẽ không thể ngăn cản nỗ lực của tôi trong việc nói lên sự thật, và tôi xác nhận sẽ kháng cáo. Sự nghiệp và cuộc đời tôi không thể được định danh chỉ bởi khoảnh khắc lúc này”, anh kết luận.

Sự kiện xảy ra chỉ vài ngày sau khi Johnny Depp thua kiện News Group Newspapers - đơn vị chủ quản của The Sun. Trong một bài viết năm 2018, trang này gọi nam diễn viên là “kẻ đánh vợ”, và Depp đã khởi kiện tờ báo tội phỉ báng.

Sau thông điệp của Johnny Depp, Warner Bros. đã sớm xác nhận với báo chí về việc chia tay ngôi sao. Hãng sẽ sớm tìm người thay thế tài tử cho dự án phim dự kiến ra mắt khán giả vào năm 2022.

Thông cáo báo chí của Warner Bros. viết: “Johnny Depp sẽ chia tay thương hiệu Fantastic Beasts. Chúng tôi muốn cảm ơn Johnny vì những cống hiến cho hai tập phim trước đó. Phần ba hiện trong giai đoạn sản xuất, và vai diễn Gellert Grindelwald sẽ do một gương mặt khác dảm nhận. Bộ phim dự kiến ra mắt khán giả vào mùa hè 2022”.

Thương hiệu Fantastic Beasts bắt đầu với Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016) với doanh thu khổng lồ 814 triệu USD toàn cầu. Trong phim, Johnny Depp chỉ sắm vai khách mời (cameo) và lộ diện vào phút chót.