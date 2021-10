Johnny Depp bị chế nhạo diễn lố

Trong cuốn hồi ký vừa xuất bản, nam diễn viên gạo cội Brian Cox nhận xét diễn xuất của Johnny Depp “lố" và "bị tung hô quá đà”.

The Independent đưa tin trong cuốn tự truyện mới phát hành nhan đề Putting the Rabbit in the Hat, nam diễn viên 75 tuổi Brian Cox đã mỉa mai nhiều ngôi sao Hollywood. Đạo diễn Quentin Tarantino, nam diễn viên Steven Seagal và tài tử Johnny Depp là ba trong những cái tên bị Brian Cox chế nhạo trong cuốn hồi ký.

Cox phê bình diễn xuất của Depp: “Cá nhân tôi nghĩ năng lực diễn xuất của Johnny Depp chắc chắn đã bị tung hô quá đà. Cậu ta diễn quá lố".

"Lấy ví dụ nhé, ta hãy bàn về Edward Scissorhands. Chân thành mà nói, nếu bạn xuất hiện trên màn ảnh với hai bàn tay nguều ngoào và gương mặt trắng bệch như ma giống thế, thứ cuối cùng khán giả chú ý chính là diễn xuất. Bạn chẳng cần cố gắng quá nhiều. Johnny Depp cũng vậy. Thậm chí cậu ta còn chẳng diễn gì”, nam diễn viên mỉa mai.

Nam diễn viên Brian Cox (trái) và tài tử Johnny Depp (phải) đã suýt đóng cùng một bộ phim. Ảnh: Getty Images.

Trong chương sách, Brian Cox cũng kể chuyện mình đã bỏ qua cơ hội đóng phim cùng Johnny Depp. Cox từng được đề nghị thủ vai thị trưởng trong loạt Pirates of the Caribbean nhưng từ chối. Vai diễn sau đó được giao cho Jonathan Pryce.

Bên cạnh chỉ trích, ông cũng dành lời ngợi khen đến nhiều diễn viên như Alan Rickman hay Morgan Freeman. Ông mô tả ngôi sao quá cố Alan Rickman là “một trong những người ngọt ngào, tốt bụng, tử tế và thông minh nhất tôi từng gặp”.

Sự nghiệp diễn xuất của Brian Cox bắt đầu từ thập niên 1960. Ông nổi danh ở cả sân khấu kịch, phim truyền hình và mảng điện ảnh. Các tác phẩm đáng nhớ của Cox gồm Braveheart, The Bourne Identity và Zodiac.

Về phần Johnny Depp, tài tử nổi tiếng với những vai nam chính mang ngoại hình cổ quái và tính cách kỳ dị như Edward Scissorhands, Willy Wonka, Sweeney Todd và Jack Sparrow. Những năm trở lại đây, chuỗi kiện cáo với vợ cũ Amber Heard đã hủy hoại sự nghiệp của Johnny Depp. Trong một phỏng vấn hồi tháng 8, Depp nhận xét mình bị Hollywood tẩy chay.