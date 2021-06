‘John Wick: Chapter 4’ khởi quay

Trên mạng xã hội, nhà sản xuất “John Wick: Chapter 4” công bố phần hậu truyện đã chính thức bấm máy. Phim dự kiến ra rạp năm 2022.

Cinema Blend đưa tin sau thời gian trì hoãn vì ảnh hưởng của dịch bệnh, phần thứ 4 từ thương hiệu hành động ăn khách John Wick đã chính thức bấm máy. Thông tin vừa được hãng Lionsgate công bố trên mạng xã hội.

Ngày 29/6, trang Instagram chính thức của hãng Lionsgate đăng tải bức ảnh chụp một chiếc ghế trên phim trường tác phẩm John Wick: Chapter 4. Phần mô tả đi kèm bức ảnh được viết một cách hài hước: “Có ai cho mượn cái gọt bút chì đi nhỉ? John Wick: Chapter 4 đã chính thức đi vào sản xuất”.

Bức ảnh được Lionsgate chia sẻ lên Instagram ngày 29/4. Ảnh: Lionsgate.

Sự quan tâm khán giả dành cho John Wick gia tăng trở lại thời gian gần đây sau khi nam diễn viên Lawrence Fishburne, thủ vai The Bowery King, dành nhiều lời ngợi khen kịch bản Chapter 4. Hãng Lionsgate cũng liên tục hé lộ những cái tên sẽ xuất hiện trong phần phim mới như Chân Tử Đan, Bill Skarsgård (It, The Devil All the Time), Hiroyuki Sanada (Army of the Dead, Mortal Kombat), Shamier Anderson…

Trong phần mới nhất, John Wick: Chapter 3 - Parabellum (2019), người anh hùng do Keanu Reeves thủ vai đã trọng thương sau khi nhảy xuống từ nóc một tòa nhà. John Wick được The Bowery King cứu giúp. Hai kẻ vừa trở về từ chõi chết bắt tay xây dựng kế hoạch triệt hạ tổ chức The High Table một lần và mãi mãi.

Sau John Wick: Chapter 4, Lionsgate sẽ tiếp tục thực hiện phần hậu truyện tiếp theo mang tên Chapter 5. John Wick: Chapter 4 dự kiến ra rạp vào ngày 27/5/2022. Ngoài chùm phim điện ảnh sắp ra mắt, vũ trụ John Wick tiếp tục được mở rộng bằng các series phim ngoại truyện The Continental và Ballerina.