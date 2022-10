John Legend không nghiêm túc khi bắt đầu tình cảm với Chrissy Teigen

Ca sĩ thừa nhận bản thân không tốt trong những ngày đầu quen vợ. Tuy nhiên khi trải qua nhiều thăng trầm, theo thời gian, anh thấy có trách nhiệm và biết trân trọng cô hơn.

Nam ca sĩ và vợ hạnh phúc sau 16 năm bên nhau. Ảnh: Getty.

Theo People, tại podcast On Purpose hôm thứ hai, John Legend thú nhận bản thân không thực sự nghiêm túc khi bắt đầu mối quan hệ với người vợ hiện tại, Chrissy Teigen, 36 tuổi.

Anh chia sẻ: "Tôi nghĩ lúc đó tôi ích kỷ hơn bây giờ. Tôi không phải một người bạn đời tốt trong những ngày đầu yêu đương vợ. Mặc dù tôi rất yêu và rất hào hứng khi được ở bên cô ấy, tôi vẫn còn ích kỷ. Tôi lúc đó mới trong độ tuổi 20 tuổi và vẫn chưa sẵn sàng cho mối quan hệ nghiêm túc như tôi bây giờ".

Giọng ca All of me cho biết sau một thời gian, anh nhận ra mình cần phải thay đổi để đấu tranh cho mối quan hệ với người mình yêu. "Khi bạn ngừng ích kỷ và có trách nhiệm, bạn sẽ tìm thấy tình yêu và niềm hạnh phúc. Một trong những yếu tố quan trọng là thời gian. Bạn cần thời gian để trưởng thành", ca sĩ nói.

Cặp đôi cùng nhau chia sẻ nỗi đau mất con trai Jack khi bé chưa chào đời. Ảnh: Instagram.

Trải qua những thăng trầm, John Legend đã hiểu thêm nhiều khía cạnh mới lạ về tính cách của Teigen, điều này giúp anh càng trân trọng cô hơn. Nam ca sĩ ca ngợi sự mạnh mẽ của vợ khi chia sẻ hình ảnh về cậu con trai quá cố Jack. Tình yêu ngày càng nồng đậm dành cho nhau cũng là nguồn cảm hứng để nhạc sĩ sản xuất ca khúc I Don't Love You Like I Used To.

"Bạn nhìn thấy rất nhiều điều về người bạn đời của mình khi hai người cùng nhau phát triển và khi cùng nhau trải qua những nghịch cảnh. Những gì tôi thấy từ cô ấy khiến tôi yêu vợ nhiều hơn và quý trọng cô ấy hơn bao giờ hết", anh nói.

Cặp đôi quyền lực của Hollywood gặp nhau lần đầu khi quay video ca nhạc vào năm 2006. Mối tình lãng mạn của họ nhanh chóng nảy nở và cả hai sau đó kết hôn vào năm 2013. Cặp đôi có hai đứa con, Luna Simone, 6 tuổi và Miles Theodore, 4 tuổi. Chrissy Teigen hiện mang bầu sau khi bị sảy thai cách đây hơn hai năm.