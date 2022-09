John Cena lập kỷ lục

John Cena đã trao hơn 650 điều ước cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thông qua quỹ Make-A-Wish, chính thức phá vỡ kỷ lục Guinness về số điều ước của tổ chức này.

John Cena chăm chỉ hoạt động từ thiện.

Theo Hollywood Reporter, diễn viên Peacemaker là người nổi tiếng được Make-A-Wish nhắc tên nhiều nhất. Không có ngôi sao nào đồng ý hiện thực hóa điều ước của trẻ em nhiều như John Cena trong lịch sử hàng thập kỷ của quỹ.

Make-A-Wish là tổ chức phi lợi nhuận thứ 501 được thành lập tại Mỹ, nhằm giúp thực hiện mong muốn của những đứa mắc bệnh nan y trong độ tuổi từ 2,5 đến 18 tuổi. Được thành lập vào năm 1980 và có trụ sở chính tại Phoenix, Make-A-Wish đã hoạt động thông qua 59 chi hội trên khắp nước Mỹ.

Năm 2015, tổ chức vinh danh Cena khi trao 500 điều ước cho trẻ em. Tài tử bày tỏ trong một cuộc phỏng vấn: "Những đứa trẻ phải đối mặt với bệnh đe dọa tính mạng được ban cho điều ước, và hãy tưởng tượng nếu bạn là người thực hiện điều ước đó? Đây là vinh hạnh lớn của tôi".

John Cena hết mình với mong muốn của các trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: Hollywood Reporter.

Về lý do tại sao gắn bó lâu dài với Make-A-Wish, sao phim Fast and Furious giải thích: "Tôi muốn có được trải nghiệm theo chúng ta đến cuối đời. Tôi không bao giờ nỡ lòng nhìn bọn trẻ hoặc gia đình chúng bị đối xử tệ".

Bắt đầu trao điều ước vào năm 2002, sau vài năm theo đuổi sự nghiệp đô vật chuyên nghiệp, Cena ngày càng chứng tỏ được tấm lòng nhân hậu của mình thông qua những đóng góp tích cực cho Make-A-Wish.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo, Cena thấu hiểu nỗi khó khăn mà những người cùng hoàn cảnh phải trải qua. Chính vì vậy, anh dành nhiều tiền cho từ thiện.

Không chỉ Make-A-Wish, tài tử còn mặc áo in dòng chữ "Rise Above Hate" để quảng bá chiến dịch chống bắt nạt "Be a Star" của WWE. Anh cũng từng diện trang phục "Rise Above Cancer" hợp tác với Susan G. Komen for the Cure trong khuôn khổ Tháng nhận thức về ung thư vú.

Bên cạnh đó, tài tử tham gia Love Has No Labels - phong trào thúc đẩy sự đa dạng, bình đẳng và hòa nhập của mọi người thuộc mọi chủng tộc, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, tuổi tác và khả năng hồi năm 2016.