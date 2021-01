John Cena giản dị trên trường quay ngoại truyện của 'Biệt đội cảm tử'

Sau "Fast and Furious 9", John Cena bận rộn với lịch ghi hình tác phẩm đáng được chờ đợi của Vũ trụ Điện ảnh Mở rộng DC.

Ngày 27/1, Just Jared đăng tải hình ảnh John Cena xuất hiện trên trường quay loạt phim Peacemaker. Tài tử mặc sơ mi phối quần jeans giản dị, mang khẩu trang kín đáo. Đây là ngày Cena thực hiện cảnh quay với tài tử Robert Patrick.

Peacemaker là mini-series ngoại truyện của The Suicide Squad - tác phẩm thuộc Vũ trụ Điện ảnh Mở rộng DC và dự kiến được phát hành trên nền tảng xem video trực tuyến HBO Max vào tháng 8.

Theo nguồn tin, nơi ghi hình Peacemaker thuộc phía Bắc Vancouver, Canada - địa điểm nổi tiếng dành cho các dự án điện ảnh và truyền hình. Trước đó, loạt phim có quãng thời gian ghi hình tại Toronto.

"John Cena có thể đã phải trải qua cách ly hai tuần trước khi đến Canada hồi đầu tháng. Trước đó, anh ấy tham gia một số dự án khác giữa thời dịch", nguồn tin cho biết.

Tài tử John Cena xuất hiện giản dị trên phim trường Peacemaker. Ảnh: Backgrid.

Xuất hiện cùng John Cena trên phim trường là đạo diễn James Gunn - người nổi tiếng với công việc chỉ đạo loạt phim Guardians of the Galaxy cho Disney và Marvel Studios. Gunn cũng chính là tác giả của The Suicide Squad.

Trước đây, Cena từng mô tả nhân vật Peacemaker của anh là phiên bản "Captain America khó ưa". Tờ Daily Mail tiết lộ: "Loạt phim sẽ khám phá nguồn gốc của nhân vật tìm mọi cách để mưu cầu hòa bình, dù bằng cách bạo lực nhất. Tác phẩm dự kiến dài 8 tập".

Bên cạnh Peacemaker, John Cena còn một dự án khác đang được khán giả chờ đợi là Fast & Furious 9. Trong phim, tài tử kiêm đô vật Mỹ sắm vai phản diện Jakob Toretto - em trai của Dom (Vin Diesel).

Tài tử sẽ đối đầu với Vin Diesel trong phần 9 của loạt Fast & Furious. Ảnh: Universal.

Anh chia sẻ về cảm hứng khi sắm vai Jakob Toretto trên Total Film: "Có câu 'Một giọt máu đào hơn ao nước lã', nên dù tôi và anh em trong nhà đánh nhau đến mấy, mối liên kết giữa chúng tôi vẫn không đổi. Tôi có bốn anh em, và phải nói rằng tôi từng ẩu đả rất dữ dội với họ".

Do đại dịch Covid-19, Fast & Furious 9 bị dời ngày phát hành từ tháng 5/2020 đến 26/5/2021.