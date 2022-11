Joe Jonas mất vai Người Nhện về tay Andrew Garfield

Joe Jonas có tiếc nuối nhưng cảm thấy đúng khi nhà sản xuất chọn Andrew Garfield khoác áo Người Nhện trong bom tấn "The Amazing Spider-Man".

Joe Jonas được vợ huấn luyện kỹ năng diễn xuất.

Trong podcast Just for Variety, Joe Jonas kể từng thử vai chính của The Amazing Spider-Man năm 2012, do Marc Webb làm đạo diễn. Cuối cùng anh để vuột mất cơ hội vào tay Andrew Garfield.

"Tôi đã bị đánh bại vào lúc ấy. Nhưng tôi nhận ra rằng người này (Andrew thật xuất sắc)", Joe nhớ lại. Anh chia sẻ thêm: "Nhiều năm trước, tôi cực kỳ ủng hộ Người Nhện và tôi rất phấn khích khi Andrew Garfield nhận vai. Rõ ràng, anh ấy là người phù hợp nhất".

Dẫu vậy, chồng Sophie Turner không giấu nổi cảm giác tiếc nuối, bởi anh kỳ vọng mình sẽ đậu. "Marc Webb từng làm đạo diễn MV, vậy nên tôi đã nghĩ: 'Chà, mình sẽ có một suất ở đây'. Nhưng bạn biết không, tôi phải gạt bỏ suy nghĩ đó và chứng tỏ bản thân".

Joe Jonas trượt vai Người Nhện về tay Andrew Garfield. Ảnh: People.

Trước câu hỏi liệu đã được mặc trang phục Spiderman trong quá trình casting hay chưa, Joe cho hay: "Ồ không, nhưng chắc chắn tôi có một bộ riêng và thỉnh thoảng sẽ mặc".

Cũng câu hỏi này nhưng ở thời điểm năm 2010, nam ca sĩ né tránh trả lời phóng viên MTV News vì lúc đó quá trình casting đang diễn ra.

The Amazing Spider-Man có Andrew Garfield đóng chính Người Nhện/Peter Parker mang về doanh thu phòng vé hơn 758 triệu USD toàn cầu. Phim giúp tên tuổi Andrew được biết đến rộng khắp và tạo cơ hội cho anh làm quen nữ diễn viên Emma Stone.

Theo People, Joe Jonas phát triển theo hướng khác sau khi mất vai diễn ăn khách. Mới đây, anh trở lại mảng phim ảnh khi đảm nhận nhân vật chính trong bộ phim chiến tranh Devotion.

Trả lời phỏng vấn Variety, Joe tiết lộ vợ Sophie Turner đã hỗ trợ anh hoàn thiện các kỹ năng diễn xuất cho vai diễn này. "Vợ là nhà phê bình khó tính nhất của tôi. Tôi hơi lo lắng nhưng những hướng dẫn của Sophie cực kỳ hữu ích. Tôi phải nói lời cảm ơn vợ mình".

Ngoài Joe Jonas, tác phẩm của đạo diễn JD Dillard còn có sự tham gia của Jonathan Majors và Glen Powell.