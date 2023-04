Joaquin giải nghệ

Joaquin Sanchez Rodriguez đưa ra thông báo về kế hoạch treo giày vào hôm thứ 4 tuần này. Cầu thủ 41 tuổi bắt đầu sự nghiệp ở Real Betis kể từ năm 2000. Sau 23 mùa giải với 615 trận tại La Liga, Joaquin quyết định từ giã sân cỏ.

“Tôi muốn nói rằng thời điểm giải nghệ của mình đã tới. Đã tới lúc tôi phải nói với các bạn rằng đây là mùa giải cuối cùng của tôi với tư cách cầu thủ của Real Betis. Nhưng đây không phải là lời tạm biệt mà chỉ là 'hẹn gặp lại' bởi vì tôi sẽ tiếp tục ở bên cạnh các bạn bạn. Với tôi, Real Betis đã là cuộc sống”, Joaquin viết trên mạng xã hội.

"Tôi sẽ trải nghiệm cuộc sống theo cách khác nhưng với cùng một cảm xúc và cùng một niềm vui trong suốt những năm qua", Joaquin viết tiếp.

Joaquin đã rời đội bóng chủ sân Benito Villamarin vào năm 2006, sau đó khoác áo nhiều CLB như Valencia, Malaga và Fiorentina trước khi trở về mái nhà xưa vào năm 2015. Trong sự nghiệp của mình, Joaquin đã chơi 615 trận tại La Liga, chỉ còn kém 7 trận so với huyền thoại Andoni Zubizarreta, người đang giữ kỷ lục cầu thủ ra sân nhiều nhất tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (622 trận).

Riêng với Betis, Joaquin đã giành hai Cúp Nhà vua Tây Ban Nha vào các mùa bóng 2004/05 và 2021/22. Tổng cộng, Joaquin có 438 trận và ghi 55 bàn cho Betis tại La Liga.

Anh sẽ bước sang tuổi 42 vào tháng 7 tới. Mùa này, Joaquin ra sân 15 lần tại La Liga và có một kiến tạo. Anh đang đảm nhiệm vai trò đội trưởng của Betis và giúp đội bóng này đứng thứ 5 trên BXH La Liga hiện tại.

