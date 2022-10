Jisoo và sao Hàn - át chủ bài của những thương hiệu xa xỉ

Những ngôi sao ở Hàn Quốc như Jisoo, Jennie đang có vị trí quan trọng trong mắt các thương hiệu hàng đầu. Mùa mốt Xuân Hè 2023 đã chứng minh điều đó.

Jisoo đem đến cho Dior lượng tương tác cao, qua đó gia tăng tầm ảnh hưởng của thương hiệu. Ảnh: WWD.

Theo Vogue, thông qua 4 sàn diễn lớn gồm New York (Mỹ), Paris (Pháp), Milan (Italy) và London (Anh), khả năng hiển thị trên mạng xã hội của mùa mốt Xuân Hè 2023 cao hơn tới 12% so với mùa mốt Thu Đông 2022.

Đây là chỉ số quan trọng khi đánh giá mức độ thành công về truyền thông của sự kiện. Và những người nổi tiếng như Jisoo hay Jennie đang góp công lớn cho sự tăng trưởng đáng kể này.

Sao Hàn đang ở vị thế cao

Dior hay Saint Laurent đang là nhà mốt được hưởng lợi lớn bậc nhất mùa mốt năm nay nhờ những ngôi sao đến từ Hàn Quốc. Hugo Ramos, nhà tư vấn kiêm chiến lược gia của Lefty, nền tảng tiếp thị người có tầm ảnh hưởng, chỉ ra sao Hàn đem đến lợi thế lớn về khả năng hiển thị trên mạng xã hội.

Ví dụ, Dior ghi nhận mức tương tác cao nhất trên mạng xã hội tại Tuần lễ thời trang Paris. Giá trị EMV (earned media value) tạo ra đạt 46 triệu USD . Hiểu đơn giản, EMV là một kiểu tiếp thị truyền miệng, tạo hiệu ứng lan truyền. Bên cạnh các kênh trả phí hay kênh thương hiệu sở hữu, họ có thể thu lợi từ những kênh truyền thông khác đề cập đến sản phẩm, hoạt động của mình.

Và chỉ riêng Jisoo đã chiếm tới 45% tổng số EMV đó. Đại sứ toàn cầu dòng thời trang và mỹ phẩm của Dior có 65 triệu người theo dõi. Con số này có vẻ khá khiêm tốn so với Kylie Jenner với 371 triệu người theo dõi. Tuy nhiên, khác biệt ở chỗ mỗi bài đăng của Jisoo về Dior tạo ra tỷ lệ tương tác trung bình 7,1%. Trong khi đó, con số này với Kylie là 0,97% - thấp hơn rất nhiều.

Ngoài ra, các ngôi sao Hàn Quốc (bao gồm Jisoo) đại diện cho 6/10 người có ảnh hưởng nhất trong mùa mốt này với tỷ lệ tương tác trung bình đạt tới 9,9%.

"Đó là thứ nước sốt bí mật cho EMV. Các thương hiệu cần tạo mối quan hệ lâu dài với những ngôi sao này như cách Dior làm với Jisoo", Ramos bình luận.

Top 10 thương hiệu tạo ra EMV cao nhất ở Tuần lễ thời trang Paris, tính theo USD. Ảnh: Lefty, Karla Otto.

Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào những ngôi sao này cũng tạo nên hệ quả xấu nếu họ không xuất hiện. EMV của Louis Vuitton giảm gần 50% khi đại sứ thương hiệu của họ - ngôi sao HoYeon không tham dự. Cô là người đã tạo ra giá trị lớn EMV mùa trước của hãng.

Hay Chanel cũng rơi vào cảnh tương tự. Khả năng hiển thị trên mạng xã hội của họ trong mùa mốt này đã giảm 28,6%. Theo Ramos, thương hiệu đã phụ thuộc quá nhiều vào Jennie - thành viên khác của Blackpink. Nếu Jennie không tham dự sự kiện trong tương lai, EMV của Chanel sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể.

Arne Eggers, Giám đốc điều hành cơ quan quan hệ công chúng và chiến lược thương hiệu của Karla Otto, nhận xét: "Bạn chỉ quan tâm tới người nổi tiếng nhất với phạm vi tiếp cận cao nhất. Kết thúc mỗi mùa, bạn lại đưa ra một người khác. Bạn sẽ không thể duy trì sức hút".

Người nổi tiếng vẫn là át chủ bài

Theo trang Net-a-Porter, từ Kim Kardashian tại Dolce & Gabbana đến Paris Hilton ở Versace, quyền lực và tầm ảnh hưởng của những nàng thơ hay đại sứ thương hiệu vẫn đang bùng nổ trong mùa mốt Xuân Hè 2023.

Khách mời với hơn 1 triệu người theo dõi chiếm khoảng 40% tổng số người có tầm ảnh hưởng tham dự mùa mốt này. Tuy nhiên, họ đã tạo ra tới 88% giá trị truyền thông. Con số này khẳng định tầm ảnh hưởng khổng lồ của những người nổi tiếng.

So với mùa trước, Tuần lễ thời trang New York đã tăng 82% về khả năng hiện thị trên mạng xã hội, đạt 74,8 triệu USD giá trị truyền thông kiếm được. Theo Lefty, điều này cho thấy New York đang tìm lại vinh quang sau một số mùa mốt trầm lắng gần đây.

Bộ sưu tập Xuân Hè 2023 của Dolce & Gabbana mang tới cảm giác ở những năm 1990 khi các ngôi sao mặc đồ đen với họa tiết đá. Ảnh: Vogue.

Buổi biểu diễn tưởng nhớ Baguette của Fendi (hợp tác với Marc Jacobs và Tiffany) đã tạo ra 24,5 triệu USD EMV, cao nhất tại Tuần lễ thời trang New York. Con số khổng lồ này là kết quả của sự góp mặt từ nhiều ngôi sao tiếng tăm như Kim Kardashian ( 4,23 triệu USD EMV), Lee Min Ho ( 5,9 triệu USD EMV) và ca sĩ người Mexico Danna Paola ( 1,44 triệu USD EMV).

Tommy Hilfiger cũng tạo ra ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Chỉ số EMV của họ đạt 9,7 triệu USD . Shawn Mendes góp tới 1/4 khả năng hiện thị trên mạng xã hội của thương hiệu này.

Tuần lễ thời trang Milan ghi nhận khả năng hiển thị giảm 11%. Lý do là 22 thương hiệu đã không xuất hiện theo lịch trình ban đầu như Palm Angels và Ambush. Điều này khiến số lượng bài đăng về chương trình giảm đáng kể. Tuy nhiên, chỉ số EMV tổng của Tuần lễ thời trang Milan vẫn đạt 117 triệu USD .