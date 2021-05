Jinyoung (GOT7) đóng phim cùng Yoo Ah In

Bộ phim là dự án điện ảnh thứ hai của Jinyoung kể từ khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất.

Ngày 27/5, tờ Sports Kyunghyang đưa tin thành viên Jinyoung của nhóm nhạc nam GOT7 sẽ tham gia bộ phim hành động, giả tưởng High Five. Góp mặt cùng Jinyoung trong dự án mới là những tên tuổi như Yoo Ah In, Oh Jung Se, Kim Hee Won…

Cốt truyện High Five xoay quanh năm người bình thường từng trải qua phẫu thuật ghép tạng. Nội tạng họ được nhận đến từ cùng một người hiến. Tuy nhiên, người hiến tạng này lại là một nhà ngoại cảm.

Jinyoung là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Ảnh: tvN.

Sau khi phẫu thuật thành công, năm người bắt đầu phát triển những năng lực tâm linh đặc biệt. Vừa tìm cách thích nghi với sức mạnh mới, bộ năm vừa phải đương đầu với một nhà ngoại cảm khác đang săn lùng năng lực của mình.

High Five do Kang Hyeong Cheol đạo diễn. Anh nổi tiếng trong vai trò đạo diễn kiêm biên kịch các phim điện ảnh được đánh giá cao như Scandal Makers (2008) Sunny (2011) và Swing Kids (2018). Trong đó, Scandal Makers, Sunny đã được Việt Nam mua bản quyền làm lại thành các tác phẩm Ông ngoại tuổi 30 (2018) và Tháng năm rực rỡ (2018).

Trong sự nghiệp, Jinyoung từng góp mặt trong nhiều phim điện ảnh và truyền hình. Năm 2017, anh đóng phim điện ảnh đầu tay A Stray Goat. Trên lĩnh vực truyền hình, Jinyoung đã tham gia chín tác phẩm. Nổi bật phải kể đến gồm The Legend of the Blue Sea (2017), He is Psychometric (2019)…

High Five là một trong những dự án mới của Jinyoung sau khi ký hợp đồng với công ty giải trí BH Entertainment hồi đầu năm. Tác phẩm chưa công bố kế hoạch khởi quay cũng như thời điểm dự kiến phát hành.