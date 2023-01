Jimin (BTS) trở thành đại sứ toàn cầu của Dior

Ngày 16/1, WWD đưa tin thành viên Jimin của nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu BTS đã trở thành đại sứ toàn cầu của Dior trong mảng thời trang nam (Menswear). Ngay sau đó, Dior cũng đưa ra thông báo chính thức xác nhận thông tin trên.

Cụ thể, nhãn hiệu Pháp viết: "Chúng tôi xin được vui mừng tuyên bố Jimin của nhóm BTS chính thức là đại sứ toàn cầu mới của Dior. Với những bộ cánh đầy sắc màu đến từ bộ sưu tập Dior Summer 23, nam ca sĩ đang thể hiện những tác phẩm sáng tạo đến từ Giám đốc nghệ thuật của bộ sưu tập Dior dành cho nam giới - ông Kim Jones".

Trong hình ảnh mới được đăng tải, Jimin diện trang phục từ bộ sưu tập Dior Summer 2023 Men's Collection. Dior mô tả Jimin là hiện thân của tinh thần và nét độc đáo của phong cách Dior, là "sự hiện đại với dấu ấn vượt thời gian".

Đăng tải chưa đầy một tiếng, bài viết thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Đa số mọi người đều cho rằng nam thần tượng xứng đáng có được vị trí này.

Trước đó, Jimin từng có duyên hợp tác với Dior khi hoạt động trong BTS. Năm 2019, ông Kim Jones đã thiết kế kế trang phục trình diễn sân khấu cho BTS khi nhóm bắt đầu chuyến lưu diễn Love Yourself: speak Yourself.

Sau sự xuất hiện của V tại show diễn Celine Homme, dự án hợp tác giữa Suga và Valentino, sự kết hợp của BTS và Louis Vuitton, Jimin là thành viên tiếp theo của BTS hợp tác với các thương hiệu thời trang cao cấp với tư cách cá nhân. Việc ký hợp đồng với Dior của Jimin chứng tỏ sức hút và thương hiệu riêng của nam thần tượng.

Cùng ngày, tờ Sports Dongang đưa tin Jimin có kế hoạch hoạt động solo trong tháng 2. Ngày 13/1 vừa qua, nam thần tượng góp giọng trong ca khúc Vibe của Taeyang. Nhờ sức hút của cả hai nghệ sĩ, Vibe dẫn đầu bảng xếp hạng iTune Top Songs ở ít nhất 60 quốc gia chỉ sau một ngày phát hành.

Jimin tên đầy đủ là Park Jimin, sinh năm 1995. Tháng 6/2013, anh ra mắt trong nhóm nhạc BTS với vị trí hát dẫn và nhảy chính. Trong quá trình hoạt động, Jimin đã phát hành 3 ca khúc solo Lie, Serendipity và Filter. Theo Sports Dongang, lần trở lại sắp tới của nam ca sĩ được người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng.

Sách hay về Kpop:

Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.