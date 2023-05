Jim Lee được bổ nhiệm làm chủ tịch DC

Theo Comic Book, Jim Lee - người từng giữ vai trò giám đốc sáng tạo của DC Comics - sẽ tiếp tục gắn bó với thương hiệu khổng lồ này tại một vị trí mới.

Jim Lee được bổ nhiệm vị trí mới tại DC. Ảnh: TheHollywoodReporter.

Jim Lee được biết đến như họa sĩ, biên tập viên, tác giả truyện tranh nổi tiếng người Mỹ gốc Hàn. Ông sinh năm 1964 và từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại DC Comics như nhà sản xuất, giám đốc sáng tạo… Mới đây, Lee được bổ nhiệm làm chủ tịch của nhà xuất bản truyện tranh này.

Được biết, vào đầu những năm 90, Lee làm việc và thể hiện tài năng của mình tại Marvel Comics. Ông cũng là thành viên sáng lập của Image Comics, một nhà xuất bản được gây dựng bởi bảy cựu nghệ sĩ của Marvel và DC vào năm 1992.

Tại Image, mỗi người sáng lập đều có dấu ấn xuất bản của riêng họ, với Lee là Wildstorm - một thương hiệu mà ông ấy đã mang đến DC Comics vào năm 1998. Kể từ đó, Jim Lee bắt đầu làm việc với DC và là một trong những tác giả bán chạy nhất trong thế hệ của mình. Sau này, ông vừa là một biên tập viên, vừa là giám đốc điều hành.

Theo Comic Book, thông báo bổ nhiệm được Pam Lifford - Chủ tịch Thương hiệu Toàn cầu - Nhượng quyền thương mại và Kinh nghiệm tại Warner Bros - đưa ra. Theo đó, Lee sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm và thực hiện nhiệm vụ chính của mình tại công ty, đồng thời kết nối hệ thống nhân vật, cốt truyện của DC Comics với các phương tiện truyền thông cũng như hỗ trợ thương hiệu và mảng phim của hãng.

Kể từ khi gia nhập DC vào năm 1998, Lee đã giám sát, chịu trách nhiệm với nhiều dự án thành công của công ty, bao gồm cả dòng truyện tranh mới phá kỷ lục gần đây - Rebirth - và sáng kiến về sự kiện The New 52.

Bên cạnh đó, ông cũng là người có công lớn khi thiết kế và minh họa lại nhiều bộ trang phục dành cho các siêu anh hùng như Superman, Batman, Wonder Woman; giúp chúng trở nên hiện đại và phù hợp với văn hóa đại chúng hơn. Dưới sự lãnh đạo của Lee, DC cũng đã ra mắt thành công hệ thống truyện tranh kỹ thuật số, được coi là một cuộc cách mạng khi nó ra mắt vào năm 2011.

Lee sinh ra ở Seoul, Hàn Quốc nhưng cùng gia đình chuyển đến St. Louis, Missouri, từ khi ông còn nhỏ. Jim Lee có bằng cử nhân Tâm lý học tại Đại học Princeton và bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình tại Marvel Comics, nơi ông ấy thực hiện X-Men # 1, dự án kỷ lục về doanh số bán truyện tranh.

Trong những năm gần đây, Lee đã dành nhiều thời gian hơn vào công tác quản lý công ty nên các tác phẩm do ông thực hiện ngày một ít hơn. Tuy nhiên, dấu ấn của Lee vẫn được thể hiện rõ nét với các bộ truyện đình đám như Batman: Hush và The New 52 Justice League.

Ngoài ra, tác phẩm nghệ thuật gần đây nhất của Lee là trên những chiếc áo phông được bán để làm từ thiện tại sự kiện Full Circle của Zack Snyder, đó là buổi chiếu Justice League Trilogy.