Ji Yeon và các thành viên T-ara bị cấm sử dụng điện thoại

Các thành viên T-ara bị công ty cấm sử dụng điện thoại. Ji Yeon đã giấu vào áo lót nhưng bị quản lý phát hiện.

Trong chương trình On / Off của đài tvN phát sóng ngày 23/3, Ji Yeon chia sẻ việc bị cấm sử dụng điện thoại khi còn hoạt động cùng nhóm nhạc T-ara. Theo Ji Yeon, quản lý nữ thường kiểm tra các thành viên và cô từng bị phát hiện giấu điện thoại trong áo lót.

Trong chương trình, các thành Qri, Eun Jung và Hyo Min đến thăm nữ ca sĩ. Họ cùng ôn lại kỷ niệm khi hoạt động với tư cách thành viên nhóm T-ara.

Nữ ca sĩ sinh năm 1993 tâm sự: "Tôi đã dành nửa cuộc đời với các thành viên. Tôi gặp các chị khi 15 tuổi và chuẩn bị bước sang tuổi 30 vào năm sau". Hyo Min và Eun Jung tiếp lời đàn em: "Chúng tôi nương tựa vào nhau. Tôi hy vọng Ji Yeon hạnh phúc bất kể cô ấy làm gì".

Ji Yeon chia sẻ kỷ niệm khi hoạt động cùng T-ara.

Ji Yeon ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ T-ara vào tháng 7/2009. T-ara nhanh chóng nổi tiếng và trở thành một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất Hàn Quốc. Tuy nhiên, sự nghiệp của T-ara và Ji Yeon bị ảnh hưởng sau scandal liên quan đến cựu thành viên Hwa Young năm 2012.

Ngoài các hoạt động của nhóm, Ji Yeon tham gia nhiều bộ phim truyền hình khác nhau như Soul (2009), Master of Study (2010), Dream High 2 (2012), Triangle (2014)… Cô chính thức ra mắt với tư cách ca sĩ solo vào tháng 5/2014 với ca khúc Never Ever. Hiện, Ji Yeon tập trung cho lĩnh vực phim ảnh.