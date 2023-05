Ji Yeon (T-ara) tập vòng 3 với mức tạ hơn 80 kg

Wikitree đưa tin Ji Yeon gây chú ý khi đăng tải video tập luyện. Trong clip, nữ thần tượng tập bài hip abduction mức 82 kg.

Chồng của Ji Yeon - cầu thủ bóng chày Hwang Jae Gyun - tỏ ra ngạc nhiên với khả năng của cô. Anh để lại bình luận khen ngợi vợ phía dưới bài đăng. Ngoài ra, nhiều thành viên mạng cũng bất ngờ khi thấy Ji Yeon tập tạ nặng. "Tôi không thể tập bài này ở mức 54 kg nhưng cô ấy đã đạt mức 82 kg", "Tư thế của Ji Yeon rất tốt", "Chân của chị ấy nhìn gầy nhưng hông đẹp"... là loạt chia sẻ từ người hâm mộ.

Theo Medical News Today, hip abduction tác động vào nhóm cơ đùi và hông. Việc tập bài này giúp tăng sức mạnh của nhóm cơ hông, hạn chế các cơn đau ở vùng này.

Healthline chỉ ra rằng bài tập thường được sử dụng trong quá trình xây dựng cơ bắp. Nó giúp tăng cường tính ổn định của nhóm cơ và ngăn ngừa chấn thương.

Bên cạnh tập tạ để giữ dáng, Ji Yeon thường dành thời gian chơi golf, học múa cột và tập nhảy. Những bộ môn này đều giúp cơ thể dẻo dai, tăng chỉ số vận động và hỗ trợ quá trình giữ dáng.

Ji Yeon sinh năm 1993. Cô ra mắt vào tháng 7/2009 với tư cách là thành viên nhóm nhạc T-ara, thuộc công ty quản lý MBK Entertainment. Nhóm nhạc từng nổi tiếng với nhiều bản hit như Lovey Dovey, Roly Poly, Cry Cry, Day By Day… Hiện, Ji Yeon trực thuộc công ty AnB Group và đang tập trung cho công việc diễn xuất. Tháng 12/2022, cô kết hôn với cầu thủ bóng chày Hwang Jae Gyu.

