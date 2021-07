Ji Sung và 'mỗi lần đến đều mang theo bí mật'

Ji Sung là tài tử đặc biệt, mỗi lần trở lại màn ảnh, anh luôn mang đến sự mới lạ, bất ngờ trong cách chọn lựa nhân vật về cả hình ảnh và chiều sâu tâm lý.

Theo Naver, hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, sức hút từ cái tên Ji Sung vẫn chưa bao giờ sụt giảm. Sự xuất hiện của sao nam sinh năm 1977 được coi là bảo chứng rating cho phim. Trang này cũng cho biết, không chỉ sở hữu ngoại hình nam tính, Ji Sung còn được coi là “thánh diễn xuất” nhờ khả năng hóa thân vào đa dạng vai diễn với nhiều hình tượng khác nhau.

Xuất thân trong gia đình có truyền thống giáo dục, ngay từ thời trung học, Ji Sung đã được gia đình định hướng theo nghiệp giáo viên. Tuy vậy, tài tử bắt đầu nhen nhóm đam mê với nghệ thuật sau khi tình cờ xem được Dustin Hoffman diễn xuất trong Rain man. Dù không nhận được sự ủng hộ từ bố mẹ, nam diễn viên vẫn quyết tâm gia nhập giới giải trí sau khi vượt qua cuộc tuyển chọn cho bộ phim truyền hình KAIST của đài SBS vào năm 1999.

Dù không được gia đình ủng hộ, Ji Sung vẫn quyết tâm theo đuổi diễn xuất. Ảnh: NamooActors.

Khởi đầu ấn tượng

Năm 2003, bộ phim với sự góp mặt của cặp sao Song Hye Kyo và Lee Byung Hun gặp một số khó khăn trong việc tìm kiếm diễn viên đóng vai nam thứ. Nhà sản xuất cho biết đa số gương mặt mà họ muốn mời tham gia đều tìm cách từ chối vì lo sợ bị so sánh với nam chính là Lee Byung Hun.

Khi đó, Ji Sung đã không ngần ngại mà chủ động tiếp cận để bày tỏ mong muốn được nhận vai nam thứ với nhà sản xuất Yoo Chul Yong. Ngay sau khi lên sóng, bộ phim được đánh giá thành công về mặt rating ở Hàn Quốc với tập cao nhất ghi nhận đạt 47,7 % (theo Nielsen Korea).

Trang Allkpop từng viết về vai diễn của Ji Sung: “Dù chỉ là nam phụ, nhân vật Choi Jung Won si tình, nhưng sẵn sàng chấp nhận từ bỏ để người mình yêu được hạnh phúc đã giúp anh nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Vai diễn cũng là bước khởi đầu giúp nam diễn viên xây dựng tên tuổi tại Hàn Quốc cũng như châu Á”.

Thời gian sau, nam diễn viên liên tục có mặt trong hàng loạt dự án nổi bật, tiêu biểu là Terms of endearment (Lối sống sai lầm) và Save the last dance for me (Điệu nhảy cuối cùng). Theo Kdrama, Lối sống sai lầm được đánh giá là tác phẩm truyền hình ăn khách nhất Hàn Quốc năm 2004. Nhờ đó, dàn diễn chính cũng được nâng tầm tên tuổi. Với vai Noh Yun Tek chung thủy - tình đầu của nữ chính Han Ga In, Ji Sung đã kết nạp thêm một lượng khán giả đáng kể, đặc biệt là fan nữ.

Trong khi đó, Điệu nhảy cuối cùng có thể coi là bộ phim có ý nghĩa nhất đối với cuộc đời của nam diễn viên. Bởi phim không chỉ mang về cho anh giải thưởng Top 10 Ngôi sao nổi tiếng tại SBS Drama Awards 2004 mà còn mang đến cho anh cơ hội được hợp tác với Lee Bo Young cũng chính là người vợ hiện tại của nam diễn viên.

Ji Sung có bước khởi đầu thuận lợi ngay từ những ngày đầu đi diễn. Ảnh: Naver.

Trở về sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, Ji Sung tiếp tục con đường chinh phục đỉnh cao diễn xuất khi thử sức với đa dạng thể loại phim và hình tượng nhân vật. Đầu tiên phải kể đến tác phẩm cổ trang hiếm hoi mà Ji Sung tham gia – Vương triều đoạt ngôn. Phim tái hiện cuộc đời nhiều bão táp của vị vua tài năng, đức độ trong lịch sử Hàn Quốc. Với kinh phí được đầu tư gần 18 triệu USD , công nghệ 3D cùng nhiều cảnh quay đẹp mắt, bộ phim tạo được hiệu ứng tích cực với người xem.

Đặc biệt, vào vai vua Kim Suro, Ji Sung đã cho thấy sự đổi mới trong hình tượng cũng như phong cách diễn xuất. Không còn là vẻ hào hoa, lịch lãm mà thay vào đó là hình ảnh nam tính, mạnh mẽ. Tham gia bộ phim này, anh đã phải cố gắng tập luyện võ thuật, học đấu kiếm và cưỡi ngựa… để có thể thực hiện những cảnh quay hành động một cách chân thực nhất.

Năm 2013, Ji Sung trở lại với bộ phim bi kịch Secret love. Theo Kstarlive, dù không được quảng bá rầm rộ, phim với sự góp mặt của Ji Sung và Hwang Jung Eum đã đánh bại Những người thừa kế trong cuộc chiến rating. Bộ phim lấy đi nước mắt của khán giả với câu chuyện đan xen giữa tình yêu, ân oán và thù hận.

Nhân vật Min Hyuk do Ji Sung đảm nhận là người mang sự mâu thuẫn gay gắt trong tâm lý. Ban đầu anh lên kế hoạch trả thù người mà anh nghi là thủ phạm gây ra cái chết của bạn gái nhưng cuối cùng lại bị rơi vào lưới tình với chính nghi phạm. Tờ Newsen cho biết việc hóa thân vào vai người đàn ông mang bi kịch trong tình yêu đã giúp Ji Sung được giới phê bình công nhận là diễn viên thực lực.

Hóa thân đa dạng

Theo Naver, Ji Sung bắt đầu được nhắc đến với loạt danh xưng như “Thánh diễn xuất” hay “Ông hoàng phim truyền hình” từ sau thành công vang dội của Kill Me Heal Me. Bộ phim về đề tài bệnh đa nhân cách đã gây sốt khắp châu Á vào năm 2015. Không chỉ thu hút khán giả nhờ nội dung độc đáo mà diễn xuất của dàn diễn viên, đặc biệt là Ji Sung được đánh giá là màn trình diễn ấn tượng.

Trong phim, Ji Sung vào vai Cha Do Hyun, xuất thân từ gia đình giàu có, vốn là người lương thiện, hiền lành. Sau cú sốc từ một vụ hỏa hoạn và những bất hạnh trong quá khứ, bên trong con người của Cha Do Hyun đã xuất hiện đến 7 nhân cách. Mỗi nhân cách trong anh là một con người hoàn toàn khác biệt từ độ tuổi, giới tính, thái độ, tính cách, khi là Cha Do Hyun ôn hòa lúc lại là Shin Se Gi cứng rắn, chỉ trong phút chốc đã là một Perry Park hào hoa rồi bỗng nhiên trở thành Ahn Yona đáng yêu…

Ji Sung gây ấn tượng với vai diễn đa nhân cách. Ảnh: MBC.

Tờ Korea Herald đánh giá, việc đảm nhận vai diễn đa nhân cách được xem là thử thách cũng là cơ hội để Ji Sung có được bước đột phá lớn trong sự nghiệp sau loạt thành công trước đó. Thành công vang dội của tác phẩm đã chứng minh năng lực diễn xuất “cân mọi thể loại” của tài tử 7X.

Sau thành công của Kill Me Heal Me, tác phẩm tiếp theo đưa sự nghiệp của Ji Sung lên đỉnh cao mới là Bị Cáo. Theo Naver, Bị Cáo (Defendant) là bộ phim hình sự, tâm lý tội phạm sáng giá nhất màn ảnh Hàn năm 2017. Trong phim, Ji Sung đóng vai Park Jung Woo - một câu tố viên tỉnh dậy trong trạng thái bị bắt giữ vì liên quan đến một vụ giết người mà nạn nhân chính là vợ và con gái.

Trong khi đó, anh đột nhiên không còn nhớ những sự việc xảy ra trong vòng 4 tháng qua. Với những ký ức ít ỏi còn đọng lại, Park Jung Woo đã cố gắng chứng minh bản thân trong sạch và tìm ra kẻ sát nhân thật sự trong vụ án thảm sát gia đình mình.

Theo thống kê từ Nielsen Korea, ngay từ những tập đầu tiên, bộ phim đã ghi nhận mức rating ấn tượng là 14,5%. Ở những tập sau, bộ phim ngày càng cho thấy sức hút mạnh mẽ khi cán mốc 28,3%. Đây cũng được đánh giá là một trong những tác phẩm xuất sắc trong sự nghiệp diễn xuất của Ji Sung.

Sau màn thể hiện ấn tượng vai diễn Park Jung Woo, Ji Sung tạm im hơi lặng tiếng trên truyền hình để tập trung “tấn công” màn bạc. Đến năm 2019, anh tái xuất màn ảnh nhỏ với dòng phim đề tài y khoa - Doctor John (Bác Sĩ Yohan). Bộ phim tiếp tục gây được tiếng vang lớn nhờ sự tỏa sáng của Ji Sung.

Nhân vật của anh trong Doctor John là Cha Yo Han - một bác sĩ tài giỏi nhưng mắc căn bệnh CIPA (vô cảm với nỗi đau). Vì một sai phạm trong quá khứ, anh phải ngồi tù. Tại đây, anh gặp Kang Shi Young (Lee Se Young) – người tự hứa sẽ giải nghệ sau một sự cố y khoa. Cả hai trở thành cộng sự cứu giúp những bệnh nhân gặp tình cảnh hiểm nghèo và dần chữa lành trái tim của chính mình.

Theo Soompi, từng đóng phim về đề tài y khoa, song Ji Sung lại mang đến một hình ảnh bác sĩ hoàn toàn khác, không bị rập khuôn với nhân vật trước đó trong New Heart. Sự đa dạng hóa bản thân ở nhiều vai diễn, thể loại khác nhau đã giúp Ji Sung duy trì vị thế hàng đầu trong suốt hơn 20 năm.

Hoạt động hơn 20 năm đến nay, Ji Sung vẫn miệt mài thử sức với các thể loại vai diễn khác nhau. Ảnh: Naver.

Năm 2021, Ji Sung đánh dấu sự trở lại truyền hình của anh sau hai năm vắng bóng, với bộ phim lấy chủ đề về luật pháp The Devil Judge. Phim lấy bối cảnh ở thế giới viễn tưởng - nơi cả nước sẽ tham gia vào một phiên tòa xét xử thông qua một chương trình phát sóng trực tiếp.

Ji Sung sẽ đảm nhận vai Kang Yo Han - một thẩm phán tài năng nhưng cũng đầy bí ấn. Sự xuất hiện của Yo Han khiến mọi người đều đặt nghi vấn liệu anh sẽ là người hùng của nhân dân trong một thế giới đầy hỗn loạn hay là một ác quỷ đeo mặt nạ của luật pháp.

Với vai diễn lần này, một lần nữa Ji Sung lại cho thấy sự chọn lựa và đầu tư sự mới mẻ cho từng vai diễn, để "mỗi lần đến đều mang theo bí mật".