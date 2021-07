Ji Sung và hàng loạt sao Hàn danh giá đồng loạt lên sóng tháng 7

The Witch’s Dinner (Nhà hàng phù thủy): The Witch’s dinner là bộ phim giả tưởng kinh dị dựa trên cuốn tiểu thuyết có tên Welcome to the witch restaurant. Phim lấy bối cảnh một nhà hàng của phù thủy Zo Hee Ra (Song Ji Hyo thủ vai) - nơi chuyên bán thức ăn cho những vị khách chấp nhận trả giá đắt để thực hiện những điều ước, thậm chí đánh đổi cả linh hồn. Trong phim, Song Ji Hyo vào vai phù thủy Hee Ra cũng là bà chủ của nhà hàng. Khác với hình ảnh “mợ ngố” quen thuộc của Running Man, sao nữ họ Song khiến khán giả không khỏi bất ngờ với tạo hình ma mị, quyến rũ. Trang Allkpop nhận xét với vẻ ngoài cuốn hút cùng kĩ năng diễn xuất ấn tượng, Song Ji Hyo hứa hẹn sẽ mang đến một vai diễn hoàn toàn “lột xác”, khác hẳn với những nhân vật trước đó mà cô đảm nhận.