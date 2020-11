Ji Sung - tài tử suýt từ bỏ sự nghiệp để theo đuổi mỹ nhân

Suốt 21 năm hoạt động trong ngành giải trí, Ji Sung gần như chưa bao giờ vướng bê bối làm ảnh hưởng đến sự nghiệp. Nam diễn viên được yêu mến nhờ tài năng và hôn nhân viên mãn.

Ngày 14/11, Soompi đưa tin Ji Sung phải xét nghiệm Covid-19 sau khi trở về Hàn Quốc. Tài tử vừa có chuyến đi cùng gia đình tới Hawaii.

Nam diễn viên đang trong thời gian cân nhắc tham gia tác phẩm truyền hình Devil Judge. Nếu Ji Sung nhận lời thì đây tiếp tục là bộ phim lấy đề tài hình sự, luật pháp - sở trường của anh. Tài tử từng gặt hái thành công ở thể loại này thông qua Defendant (Bị cáo).

Ji Sung là một ngôi sao có thực lực, đời tư sạch sẽ. Ở tuổi 43, anh dường như có tất cả: Sự nghiệp thăng hoa, gia đình hạnh phúc bên người vợ nổi tiếng - cựu á hậu kiêm minh tinh nổi tiếng Lee Bo Young.

"Diễn viên Daesang”

“Diễn viên Daesang” - người hâm mộ thường gọi Ji Sung bằng biệt danh này, nhằm tôn vinh những cống hiến của anh trên màn ảnh nhỏ (Daesang là tên gọi của giải thưởng danh giá tại các lễ trao giải truyền hình thường niên).

Trên thực tế, tài tử đã nhiều lần giành giải Daesang, chẳng hạn như cho vai chính phim Kill Me Heal Me ở MBC Drama Awards 2015, hay cho màn trình diễn trong Defendant tại SBS Drama Awards năm 2017.

Ji Sung được người hâm mộ gọi bằng biệt danh "diễn viên Daesang" vì tài năng của anh. Ảnh: Elle.

Tuy nhiên, theo Soompi, Ji Sung từng thẳng thắn thú nhận rằng anh không thích danh xưng trên.

“Tôi nghĩ tôi đã gặp may khi nhận được những giải thưởng đó. Tôi diễn vì tình cảm với bộ phim, với nhân vật, không phải vì muốn giành được vị trí số một trên bục trao giải. Tôi tin rằng mình sẽ nhận được kết quả tốt nếu dồn tâm huyết vào công việc”, nam diễn viên bộc bạch.

Ji Sung cống hiến không ngừng nghỉ. Nhiều năm qua, anh nhận phim liên tục và có rất ít thời gian nghỉ ngơi. Khi được hỏi về việc liệu có bị quá sức không, tài tử tâm sự: “Tôi từng lo lắng về điều đó, nhưng có thể làm gì được khi tôi là một người cha. Tôi phải làm việc vì gia đình của mình”.

Tài tử cho rằng anh đang ở độ tuổi phù hợp để làm việc liên tục, không cần nghỉ ngơi quá lâu. Ảnh: Esquire.

Anh nghiêm túc chia sẻ: “Tôi nghĩ tôi vẫn đang ở độ tuổi có thể làm việc liên tục mà không cần nghỉ ngơi quá lâu. Tôi mới ngoài 40 thôi, còn quá sớm để ngừng lại”.

Theo đuổi đam mê bất chấp bị cha mẹ phản đối

Bắt đầu gia nhập showbiz từ năm 1999, đến nay, ngôi sao 43 tuổi đã trải qua hơn 2 thập kỷ gắn bó với nghiệp diễn. Màn ảnh Hàn có lẽ sẽ không có một diễn diễn viên tên Ji Sung nếu anh không bất chấp sự phản đối từ gia đình để theo đuổi đam mê.

Tên khai sinh của nam diễn viên là Kwak Tae Geun. Anh trưởng thành trong một gia đình kiểu mẫu, khi bố mẹ đều làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Ngay từ nhỏ, Ji Sung đã được phụ huynh định hướng tương lai trở thành giáo viên.

Ji Sung từng được bố mẹ định hướng trở thành giáo viên. (Ảnh: Esquire)

Song, bước ngoặt đến một cách tình cờ. Vào năm thứ hai trung học, cha Ji Sung mua cho con trai một chiếc VCR (đầu máy video). Nam diễn viên ngay lập tức thuê đĩa phim để thử trải nghiệm VCR.

Tác phẩm đầu tiên anh thưởng thức là Rain Man. Diễn xuất của Dustin Hoffman trong bộ phim đó đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Ji Sung, đến nỗi anh quyết định phá tan kế hoạch do bố mẹ vạch sẵn để trở thành một diễn viên. Dù không nhận được sự đồng ý từ phụ huynh, anh vẫn ghi danh vào khoa Sân khấu và Điện ảnh thuộc Đại học Hanyang, sau khi tốt nghiệp phổ thông.

Năm 1999, chàng thanh niên trẻ tuổi họ Kwak may mắn lọt vào mắt xanh của nữ biên kịch nổi tiếng Song Ji Na. Cô trao cho ngôi sao mới chập chững vào nghề vai diễn đầu tay ở phim KAIST. Cũng vào thời điềm đó, Kwak Tae Geun quyết định lấy nghệ danh, ban đầu là Chae Ji Sung, cuối cùng rút gọn thành Ji Sung.

Tài tử có sự nghiệp diễn xuất thành công với nhiều giải thưởng danh giá.

Từ KAIST, Ji Sung miệt mài diễn xuất, thử sức với đa dạng thể loại phim và kiểu vai. Từ chính kịch đến hài lãng mạn, từ vai chính diện đến phản diện, anh không từ chối bất kỳ cơ hội nào.

Công chúng dần nhớ mặt đặt tên Ji Sung, thông qua loạt phim ăn khách như Delicious Proposal, All In, Save the Last Dance For Me, Royal Family, Kill Me Heal Me, Defendant… Thực lực của tài tử được chứng minh qua một danh sách dài những đề cử và giải thưởng, chủ yếu là ở mảng truyền hình.

Suýt bỏ nghề diễn vì vợ

Năm 2017, xuất hiện trong chương trình Star Ranking Show, Ji Sung tiết lộ anh suýt từ bỏ nghiệp diễn vì tình yêu với Lee Bo Young - vợ anh.

Nam diễn viên 43 tuổi gặp gỡ người bạn đời của mình trên phim trường Save the Last Dance for Me (2004). Tuy nhiên, ngay từ buổi đầu chạm mặt, Lee Bo Young đã từ chối tình cảm của Ji Sung do cô không muốn hẹn hò với đồng nghiệp trong ngành.

Ji Sung và Lee Bo Young là cặp vợ chồng mẫu mực của showbiz Hàn.

Song, tài tử phim Defendant nói rằng anh sẵn sàng rời xa showbiz để chinh phục trái tim người đẹp. Hai ngôi sao hẹn hò bí mật trong 3 năm, rồi mới công khai mối quan hệ với truyền thông và công chúng.

Năm 2013, cặp đôi tổ chức hôn lễ giản dị với chỉ 200 khách mời. Cặp trai tài gái sắc nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ. Đến nay, Ji Sung và Lee Bo Young đã đồng hành cùng nhau 7 năm và có 2 thiên thần nhỏ. Họ được xem là cặp vợ chồng mẫu mực nhất nhì làng giải trí Hàn.