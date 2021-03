Ji Soo bị loại khỏi đoàn phim do quá khứ bê bối

Sau khi thừa nhận có hành vi quấy rối tình dục, bắt nạt, đánh đập bạn học trong quá khứ, Ji Soo bị loại khỏi dự án phim “River Where the Moon Rises”.

Tối 4/3, tờ Osen đưa tin đoàn phim River Where the Moon Rises loại Ji Soo ra khỏi dàn diễn viên. Ê-kíp ban đầu dự định quay các cảnh tiếp theo vào ngày 5/3, nhưng kế hoạch đã bị hủy bỏ.

Đội ngũ sản xuất đang xem xét các vấn đề khác, chẳng hạn diễn viên thay thế Ji Soo là ai, hay liệu các cảnh quay trước đó của nam chính có được phát sóng hay không.

Trước đó, ê-kíp đã hoàn thành các cảnh quay tới tập 18. Cá nhân Ji Soo cũng đã diễn xong 95% phân đoạn của mình. Việc diễn viên thay thế xuất hiện từ tập bao nhiêu hiện cũng chưa được quyết định.

Sự nghiệp của Ji Soo bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì cáo buộc trong quá khứ.

River Where the Moon Rises là bộ phim truyền hình Hàn Quốc với sự tham gia của Kim So Hyun, Ji Soo, Lee Ji Hoon, Choi Yu Hwa. Phim dựa trên cuốn tiểu thuyết Công chúa Pyeonggang ra mắt năm 2010 của đạo diễn kiêm biên kịch Choi Sagyu. Phim hiện phát sóng được 6 tập và có tỷ suất người xem khá cao.

Trước đó, Ji Soo bị tố cáo có hành vi quấy rối tình dục, bắt nạt, đánh đập, trấn lột tiền của bạn học. Anh thường xuyên trốn học, ép buộc bạn cùng trường đi mua thuốc lá và quần áo đắt tiền cho mình từ năm lớp 8. Ji Soo thậm chí còn mua súng hơi hạng nhẹ và bắn vào người qua đường.

Đoàn phim dự định thay thế nam diễn viên chính.

Sáng 4/3, nam diễn viên viết thư tay thừa nhận toàn bộ cáo buộc. “Tôi thành thật xin lỗi những người từng phải chịu đựng hành vi của tôi. Tôi không còn gì để bào chữa, cũng như không có lý do nào cho những hành động sai trái trong quá khứ. Đó là những việc làm không thể tha thứ", anh viết.

"Khi bắt đầu sự nghiệp diễn viên, tôi đã che đậy quá khứ đen tối do không nghĩ mình có thể nhận được sự yêu mến từ công chúng. Nhưng tôi luôn cảm thấy tội lỗi và bất an vô cùng. Hối hận thì cũng đã muộn màng, tôi không thể thay đổi mọi chuyện nữa", tài tử viết thêm.